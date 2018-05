Quartieri Social: l’amministrazione incontra cittadini e associazioni

LUCCA – Quartieri Social, vanno avanti speditamente gli interventi che da qui ai prossimi tre anni cambieranno il volto di tre grandi quartieri di Lucca.

Mentre sono entrati nel vivo nelle ultime settimane alcuni dei principali cantieri del Piu di Sant’Anna, ora l’amministrazione comunale ha in programma tre assemblee pubbliche per incontrare associazioni e cittadini sui progetti (interventi sulle strutture e attività partecipate) che dovranno partire il prossimo autunno nei quartieri di San Vito e San Concordio.

I progetti, che hanno ottenuto un finanziamento complessivo di 21 milioni di euro da parte del Governo e che vedono un cofinanziamento del Comune di 4 milioni di euro, prevedono per San Vito la ristrutturazione del fabbricato ex distretto socio sanitario di via Giorgini, che diventerà centro civico di quartiere, la riqualificazione dei percorsi ciclopedonali, il recupero dei locali di proprietà della parrocchia, la realizzazione di un’area sportiva polifunzionale alla scuola Chelini, la riqualificazione della piazza Lodovico Ariosto; per San Concordio è previsto il completamento dei lavori di riqualificazione dell’area ex Gesam, la riqualificazione di via Nottolini e via della Formica con l’inserimento di una pista ciclabile, la messa in sicurezza delle aree verdi del quartiere ricomprese tra piazzale Aldo Moro e l’Acquedotto del Nottolini, da destinare ad attività collettive. Oltre agli interventi materiali ci saranno una serie di attività da realizzare negli spazi riqualificati da parte di associazioni locali.

<<Gli interventi dei Quartieri Social – spiega il sindaco Alessandro Tambellini – rappresentano un grande investimento di idee, progettualità, risorse economiche a favore del territorio e della collettività. La riqualificazione delle periferie e dei grandi quartieri esterni al centro storico è uno dei grandi obiettivi che ci siamo posti e che ora andiamo concretamente a realizzare. Per fare questo vogliamo coinvolgere in tutte le fasi i cittadini e le associazioni che vivono e operano in queste realtà, perché ci sia la massima condivisione del percorso che da qui ai prossimi anni migliorerà la qualità della vita dei cittadini sotto molteplici aspetti vista la portata dei progetti in campo>>.

Gli incontri per confrontarsi sui progetti dei Quartieri Social di San Vito e San Concordio saranno tre, tutti in programma per la prossima settimana.

Si comincia lunedì 21 maggio alle 21.00 alla scuola media Chelini di San Vito, con il primo incontro che è rivolto a tutte le associazioni del territorio e in particolare a quelle che svolgono la propria attività a San Vito e San Concordio. Mercoledì 23 maggio, sempre alle 21.00, alla scuola primaria Collodi l’amministrazione incontrerà i cittadini che abitano a San Concordio. Infine giovedì 24 maggio alle 21.00 alla scuola Chelini si svolgerà l’incontro partecipativo rivolto a tutti gli abitanti del quartiere di San Vito.