Quartieri social: al Dodo’s Cafè un incontro organizzato dal PD

LUCCA – Riqualificare i quartieri delle città, dare nuova vita alle periferie, riportare i cittadini a frequentare le strade di sempre e riattiviare un senso di appartenenza e di solidarietà tra persone e luoghi. Sono questi gli obiettivi del progetto di riqualificazione delle periferie messo in campo dal governo nazionale a guida Pd con un finanziamento senza precedenti di oltre due miliardi di euro complessivi, da cui l’amministrazione Tambellini è riuscita ad attingere per intervenire sui quartieri di San Vito e San Concordio. Il piano, le novità e soprattutto gli sviluppi che riguardano proprio il quartiere di San Vito saranno oggetto dell’incontro in programma domani, martedì 27 febbraio, alle 21, al Dodo’s Cafè (ex Pizzeria Fontana), via vecchia Pesciatina, 549, nel corso di un’iniziativa organizzata dal Partito Democratico di Lucca.

L’incontro, al quale parteciperanno oltre al sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, anche Stefano Baccelli, candidato alla Camera dei Deputati, e Andrea Marcucci, candidato al Senato della Repubblica, sarà una nuova occasione per presentare ai cittadini il progetto che cambierà il volto a San Vito.

L’incontro è aperto a tutti.