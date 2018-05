Quando il calcio è femminile: il Filecchio Fratres vince la Coppa Toscana di serie D

LUCCA – Esattamente una settimana fa, a Pontedera tre squadre disputavano la finale della Coppa Toscana di serie D di calcio femminile che ha visto il Filecchio Fratres portare a casa due vittorie e la coppa. Il calcio, uno sport tanto chiacchierato e partecipato nella sua parte maschile ma poco considerato nel settore femminile, che invece merita forse uno sguardo un po’ più attento e interessato.

<<Dopo la partita – racconta Valentina Marigliani, una delle giocatrici titolari del Filecchio -, mentre ancora cercavo di realizzare che davvero avevamo vinto e travolta dalle emozioni dei festeggiamenti, due persone mi hanno fermata per due motivi completamente differenti che però descrivono bene le emozioni e la bellezza non solo di questa giornata, ma anche del calcio femminile in generale, quello dei bei gesti, del fair play, dell’impegno che va oltre la passione e delle emozioni vere. Un’avversaria, dopo che ci siamo “picchiate” (metaforicamente parlando) per 45 minuti, è venuta a stringermi la mano, a farmi i complimenti dicendo quanto ci siamo meritate questa vittoria e gli auguri per il prossimo campionato, con la speranza che sia di nuovo contro di loro e non in serie D. Può` sembrare una sciocchezza, ma questo mi ha emozionata tanto e mi ha riportato per un attimo alla realtà: avevamo vinto, noi che un anno fa non sapevamo neanche se avremmo avuto una squadra in cui giocare, io che due anni fa pensavo che avrei smesso di giocare prima di essere uscita dalla panchina avevo appena vinto una coppa toscana, con al fianco non 10, ma 50 giocatori, perché in quel campo non c’erano solo le titolari, c’eravamo tutti, da chi gioca ogni volta a chi entra quando può e dà sempre tutto, a chi ci segue da fuori e per quei 90 minuti ogni domenica ci fa sentire come fossimo in uno stadio di serie A a giocarci la partita della vita. Subito dopo mi è stato chiesto: “Onestamente, ma tu ci credevi?”. Onestamente? Non lo so se ci credevo… ero positiva, molto… ero carica e convinta che avessimo le possibilità di farlo, questo sì. Io sono una persona pessimista per natura quindi forse non ho voluto illudermi fino all’ultimo, ma allo stesso tempo ci credevo… ci credevo perché ho visto i miglioramenti della squadra anche solo in questo ultimo mese, ci credevo perché conosco il cuore e la grinta che mandano le nostre gambe, ci credevo perché VOLEVO crederci e perché crederci era l’unico modo per riuscirci. E i sorrisi di tutti, la gioia di esserci riuscite davvero, il bacio sulla guancia di mio padre che mi dice “tu hai la foto con me al Nardini, io la voglio con te oggi!” sono la ricompensa più alta che si possa chiedere a chiunque>>.

Il Filecchio Fratres è una squadra neonata che rappresenta una piccola realtà, un piccolo paesino della Mediavalle, che ha ottenuto il suo primo grande successo decisamente meritato a coronamento di una grande stagione. Una squadra composta da ragazze con esperienze ed età diverse la cui forza sta nel gruppo, come dimostrato ad ogni partita dal tifo sugli spalti con tanto di bandiere e megafono, dai cori mai volgari ma sempre presenti, per incitare le sostenere le ragazze in campo. Un team che proprio in queste settimane sta lanciando un nuovo progetto dedicato alla creazione di un settore femminile giovanile. A tal proposito, il primo open day ha riscosso una grande partecipazione da parte di molte bimbe, che saranno presenti per un secondo appuntamento promozionale domenica 27 maggio a partire dalle 16 al campo sportivo di Ponte all’Ania.

<<Noi vediamo dal Ponte a Moriano – racconta Flavio Stefani, direttore sportivo della squadra – e lo scorso anno ci siamo trasferiti nel Filecchio calcio femminile senza un’idea precisa di cosa avremmo fatto e dove saremmo arrivati, ma con la volontà di creare una squadra competitiva. E’ stato un anno pieno di soddisfazioni e abbiamo lottato anche per la vittoria del Campionato fino a tre giornate dalla fine, ottenendo il secondo posto. La vittoria di domenica ha coronato il lavoro di un anno e mezzo col mister Michele Mazzanti, che ha dato a questa squadra un gioco, un’identità e una consapevolezza importante. Adesso – prosegue -, come dirigenti e io in primis come direttore sportivo, non abbiamo intenzione di fermarci e stiamo seguendo e promuovendo il settore giovanile femminile dai 6 ai 14 anni; il progetto è quello di una società che ha intenzione di crescere, migliorare e consolidarsi nel tempo>>.

Questa la scheda tecnica della finale:

Finale di coppa toscana serie D triangolare fra MARZOCCO-SANGIOVANNESE, AQUILA MONTEVARCHI e FILECCHIO FRATRES: 3 partite da 45 minuti. In caso di parità: rigori.

– Prima partita: MARZOCCO-SANGIOVANNESE – FILECCHIO FRATRES 0-2 (Gol di Margherita Moni e Benedetta Cosimini) 3pt al filecchio ( la perdente rigioca subito contro il montevarchi).

– Seconda partita: MARZOCCO- SANGIOVANNESE- AQUILA MOTENVARCHI 1-1 e vittoria ai rigori del Marzocco (2pt), montevarchi (1pt).

– Terza partita: FILECCHIO FRATRES- AQUILA MONTEVARCHI 0-1 (Goal di Margherita Moni su rigori).

SITUAZIONE IN CAMPIONATO:

AQUILA MONTEVARCHI : 1 classificata con 50 punti e promossa in serie C

FILECCHIO: 2 classificata con 43 punti e possibile ripescaggio in serie C

MARZOCCO: 4 classificata con 35 punti

Giocatrici del Filecchio presenti alla coppa (in corsivo le assenti ma in rosa): Marchetti, Marigliani, Villani, Angeli, Muzzarelli, Zappelli, Fabbri, Moni, Franchi, Cosimini, Paoli, Fazzi, Motroni, Salzano, Botti, Bigiarini, Donati (capitano), Bernardi, Bertolacci, Botti V., Dini, Rossi, Tazzioli

Allenatore: Mazzanti Michele

Direttore sportivo: Flavio Stefani

Massaggiatrice: Manola Maggianetti