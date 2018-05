Puosi (Sinistra Italiana): ‘Ha ragione Del Ghingaro, la Provincia intervenga al Marconi’

VIAREGGIO – Come coordinatore provinciale di Sinistra Italiana mi associo alla richiesta fatta dal sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e dal consigliere Provinciale Luigi Troiso affinché la Provincia, il suo presidente e la maggioranza che lo sostiene riescano finalmente a risolvere i problemi strutturali che ormai da tempo caratterizzano l’Isi Marconi di Viareggio, nell’edificio dell’ex Collegio Colombo, rendendo precaria e disagevole l’attività degli studenti e degli insegnanti.

La scuola versa ormai da troppo tempo in condizioni non adeguate e nonostante i proclami e gli spot che si susseguono di campagna elettorale in campagna elettorale la situazione non è cambiata; anzi più passa il tempo e più i pericoli all’interno della struttura scolastica aumentano. È necessario quindi che si passi il prima possibile dalle parole ai fatti, senza indugiare e sprecare altro tempo.

La Provincia deve al più presto occuparsi dell’Isi Marconi per restituire ai ragazzi che frequentano l’istituto alberghiero una scuola all’altezza del loro futuro.

Marian Puosi

Coordinatore Provinciale Sinistra Italiana