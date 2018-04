Punti ombra gratuiti presso gli stabilimenti balneari di Viareggio e Torre Del Lago

VIAREGGIO – Come ogni anno, il Comune di Viareggio intende mettere a disposizione punti ombra gratuiti presso gli stabilimenti balneari antistanti le piazze adiacenti le spiagge libere di Viareggio e Torre del Lago: in pratica 30 ombrelloni negli stabilimenti balneari Martinelli, Raffaello e Imperia a Viareggio (10 ciascuno), 20 alla Cooperativa balneare l’Altro Mare su viale Europa in Darsena, 10 Aurora e 10 Stella Sud in viale Europa a Torre del Lago. In totale 70 punti ombra di cui potranno usufruire gli assegnatari da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni.

Hanno diritto all’assegnazione i cittadini residenti nel comune di Viareggio con invalidità civile superiore ai due terzi (67%) oppure invalidità di altre categorie con punteggio equiparato, e indicatore ISEE non superiore a 11.649,82 euro annui (minimo INPS pensione invalidità). Oppure residenti il cui nucleo familiare nella sua totalità sia in possesso di requisiti previsti di indicatore ISEE non superiore ad euro 6.524,57 (minimo INPS).

Possono partecipare al bando sia le persone in possesso dei requisiti che gli Enti o le Associazioni che perseguono fini umanitari e/o di assistenza.

Le domande possono essere presentate utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito internet del Comune di Viareggio (www.comune.viareggio.lu.it) e dovranno pervenire entro il 31 maggio all’Ufficio del Cittadino del Comune oppure alla Circoscrizione di Torre del Lago Puccini.

Qualora restino da assegnare punti ombra inutilizzati dai residenti, potranno essere concessi ad Enti o Associazioni per motivi umanitari e/o di assistenza, che sono autorizzati ad assegnare i punti ombra a persone fisiche e famiglie che rientrino nei requisiti di situazione economica/sanitaria sopra indicati.