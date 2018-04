Pugilistica Lucchese: Simone Pardini campione Toscano Light Boxe. Sconfitto Lorenzo Garofalo a Fiesole

LUCCA – Sconfitto Lorenzo Garofano a Fiesole, concluso il Campionato Toscano di Light Boxe : Simone Pardini di Borgo a Mozzano si laurea campione toscano e parteciperà alle finali nazionali.

Sabato pomeriggio 28 Aprile presso il centro sportivo Anchetta in Via Aretina a Fiesole il pugile junior Lorenzo Garofano è tornato sul ring per affrontare il pugile della Boxe Mugello Gabriele Falaschi per la categoria di peso dei 60 kg. L’incontro è stato equilibrato e Garofano ha iniziato molto bene aggiudicandosi la prima ripresa, nella seconda Falaschi indietro nel punteggio ha alzato il ritmo e la lotta si è fatta piu serrata fino ad arrivare alla terza in perfetto equilibrio, Falaschi attaccava e Garofano rispondeva ma non sempre con precisione e lucidità e giustamente la vittoria premiava il pugile Falaschi.

Domenica 29 all’Argentario si è concluso il Campionato Toscano di Light Boxe ’18, la Pugilistica Lucchese anche in questo settore dedicato al pugilato senza contatto pieno ha già avuto notevoli risultati ed anche in questa stagione Simone Pardini di Borgo a Mozzano (si allena con Massimo Giuliano presso la sede distaccata del Palazzetto del Borgo) ha conseguito il titolo di Campione Toscano Senior (18 / 35 anni) kg 55/65 e parteciperà alla finale nazionale .La squadra della Lucchese seguita da Giuliano era composta Simone Pardini, da Matteo Danesi (Junior 55 Kg) che ha pareggiato cosi come Debora Lombardi (senior donne 55 kg), vince Elisa Giannotti (senior donne 55/65 kg) cosi come Donovan Bertoncini (Master 55/65 kg), pari per Alessandro Tomei (senior 75/85 kg) mentre perdono Lorenzo Tintori, Lorenzo Corneli e Lorenzo Garibaldi che vede sfumare il titolo regionale.

Prossimi impegni per la Pugilistica Lucchese saranno il 4° Criterium regionale giovanile di Pugilato domenica prossima 6 Maggio a Livorno, nel pomeriggio saliranno invece sul ring Lorenzo Frugoli, Lorenzo Garofano e Buhs Chinedu in un inedita sfida pugili livornesi contro avversari della toscana.