Pugilistica Lucchese: Santos si impone su Caputo

LUCCA – A Livorno Joel Santos si impone su Gianluca Caputo (Fiamme Oro), Chinedu Buhs supera ai punti Khaldoun Otmane, Lorenzo Garofano perde sul filo del rasoio con Michael Gasperini.

Una altra notte di emozioni per i ragazzi di Monselesan e Bosio, sul ring allestito all’interno del Bagno Nettuno a Livorno sul Viale Italia tre pugili lucchesi sono stati severamente impegnati contro forti avversari. Primo a salire sul ring Joel Santos che milita nella categoria degli Elie (la massima espressione dei dilettanti) al peso dei 56 kg ha affrontato il rappresentante delle Fiamme Oro Polizia di Brindisi Gianluca Caputo (18 vittorie 5 pari e 23 sconfitte): Santos ha vinto ai punti al termine di un match tecnicamente valido contro un ottimo avversario , dopo una prima ripresa sostanzialmente equilibrata Santos dalle seconda ha iniziato a lavorare con maggiore intensità caricando anche i colpi, Caputo ha replicato ma molto spesso il pugile lucchese con eleganti spostamenti riusciva anche a mandarlo a vuoto, la terza ha visto sicuramente Santos più attivo ed incisivo fino al verdetto che unanimemente gli veniva assegnato.

Lorenzo Garofano è un altro pugile molto giovane (Classe 2003) ma che in questi mesi ha svolto notevole attività anche con avversari molto quotati, giovedì a Livorno ha affrontato il pugile di casa Micheal Gasperini (Team Fancelli Livorno) ragazzo piu grande (è uno youth mentre Garofano è uno junior) ed anche più esperto (15 vinti, 4 pari e 16 persi) ma la differenza non si è vista , per Garofano la migliore prestazione della stagione ma il verdetto lo ha visto sconfitto tanto che lo stesso clan avversario poi dopo il match ha detto a Monselesan che il verdetto ha penalizzato il suo ragazzo. Garofano ha un pugilato molto istintivo dove la velocità sia in attacco che in uscita lo rendono ostico per tutti gli avversari, gli manca ancora una maggiore continuità sul ritmo ma il ragazzo c’è, ai prossimi campionati toscani a metà settembre siamo sicuri che saprà farsi valere. Il match è stato molto acceso (i due ragazzi sono molto amici) e come riportato molto spesso Garofano negli scambi aveva la meglio anche se Gasperini ha sempre replicato a sua volta , la prova offerta è stata molto positiva.

Match clou affidato a Chinedu Buhs il nigeriano che in pochi mesi stà scalando la classifica regionale della Toscana, al peso di 75 kg ha affrontato Otmane Khaldoun della Celano Boxe Genova un avversario molto quotato con un record di 12 vittorie e solo 4 sconfitte: match durissimo per entrambi ma Buhs nonostante la minore esperienza (6 viittorie ed 1 pari) ha saputo anche affrontare e superare i momenti difficili, Otmane ha tenuto fino alla fine le bordate di Chinedu che sostanzialmente nonostante abbia portato meno colpi è stato notevolemte più incisivo, il pubblico ha gradito questo spettacolo in una categoria che esprime al meglio la spettacolarità del pugilato, disciplina dura ma tremendamente vera.

Ora non rimane che attedere il 20 Luglio quando la Pugilistica Lucchese al Mercato coperto di Marlia porterà in serata il 3° Trofeo Città di Capannori 2° Memorial Antonio Monselesan, l’attrattiva principale della serata sarà l’incontro professionistico tra Marvin Demollari pugile lucchese e il milanese Leonardo Faretina al limite dei 61 kg (leggeri).