Pugilistica Lucchese: rivincita di Santos su Rao mentre Ademaj perde ai punti contro Kobe Kogasso

LUCCA – Sono saliti sul ring i pugili ‘elite’ Joel Santos e Marvin Ademaj , accompagnati dai rispettivi team, per Santos c’era Giulio Monselesan e Massimo Bosio, per Ademaj i tecnici Mostarda e Tognetti. Due match impegnativi, Santos pugile di provata esperienza alla sua ottava stagione con i colori della Pugilistica Lucchese ha affrontato in un match di rivincita Simone Rao della Padariso Boxe Lastra a Signa (35 vittorie, 1 pari e 14 sconfitte adesso), l’incontro è stato equilibrato anche se l’umidità della sera ha in parte penalizzato i due pugili perché il tappeto era scivoloso a fine serata, in questo match Santos è riuscito a concretizzare di più andando a segno con alcuni colpi molto precisi soprattutto anche nella terza ripresa, Rao non è mai stato in affanno cosi come Santos ma in questa rivincita (a fine maggio aveva vinto Rao) il pugile lucchese ha messo sul ring una maggiore determinazione rispetto al primo match. I pugili con caratteristiche tecniche simili, Rao più rapido ma Santos più potente hanno comunque offerto un ottimo match al numero pubblico e ora si prospetta anche il terzo match.

Marvin Ademaj si allena a San Giuliano Terme presso la sede distaccata della Pugilistica Lucchese ed è sicuramente una delle maggiori rivelazioni a livello nazionale nel mondo dei pugili ‘elite’ la massima espressione tecnica e tattica nei dilettanti, pugili che potrebbero anche passare nei professionisti. Per questo match ha combattuto nei 91 kg ed ha avuto di fronte un brutto cliente: da Pavia è infatti arrivato Kobe Kogaso Jonathan della Pugni e Pupe Pavia, atleta di livello nazionale già medaglia d’argento ai Campionati Italiani Assoluti del 2017 (record 25 vittorie e 8 sconfitte), una grande esperienza in campo nazionale. Ademaj che ha conquistato in questa stagione il Campionato Nazionale Universitario 2018 nei pesi massimi ha perso di misura ai punti ma soprattutto nella terza ripresa ha dato veramente del filo da torcere al bravo rivale , un incontro sia tattico che spettacolare con il pugile di origini albanesi Ademaj deciso a chiudere ogni spazio al più mobile Kogasso dotato anche di un allungo superiore, la prima ripresa è stata per il pugile di Pavia, nella seconda Ademaj si è fatto più intraprendente arrivando spesso a segno e nella terza i due pugili hanno dato il meglio, Ademaj la terza ripresa può essersela aggiudicata ma il verdetto è stato assegnato all’ottimo Kogasso, comunque a breve ci sarà una rivincita.