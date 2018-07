PucciniDay: le ordinanze del Comune per cibi e bevande

LUCCA – In occasione del concerto #PucciniDay – Lucca Summer Festival in programma il 27 luglio alle ore 21.30, a seguito di richiesta della Questura, il sindaco ha emesso un’ordinanza che limita la vendita di cibi di bevande in contenitori rigidi.

Nel dettaglio si vieta ai titolari dei pubblici esercizi e di esercizi commerciali, sia in sede fissa che in area pubblica che si trovano nell’area di spettacolo, compresa piazza del Giglio, in via Carrara (tra via della Mano e via del Peso), piazza XX Settembre, piazza San Giusto, via Cenami, via Roma, piazza San Michele, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi, dalle 14.00 del 27 luglio fino alle 6.00 del giorno successivo, la vendita di bevande e alimenti in contenitori rigidi, nemmeno per mezzo di distributori automatici. Sarà invece possibile per gli stessi la somministrazione in contenitori rigidi ai clienti che consumano al tavolo.