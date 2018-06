Pubblicato il bando per sostenere i costi dell’affitto a Barga: scadenza il 16 luglio

BARGA – Il sindaco Marco Bonini comunica che è stato pubblicato il bando per sostenere i costi dell’affitto a Barga. Le domande potranno essere presentate al Comune di Barga fino al 16 luglio 2018.

Un aiuto concreto alle molte famiglie che stanno affrontando un difficile momento come quello attuale.

I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per accedere ai contributi è necessario possedere determinati requisiti, tra cui la residenza anagrafica nel Comune di Barga (nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo) ed un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato.

La graduatoria, valida per tutto il 2018, sarà distinta in fascia “A” e fascia “B”. L’inserimento nella fascia A deriva da un valore ISE uguale o inferiore ad € 13.192,92 (importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2018) ed è prevista un’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%. L’inserimento nella fascia B deriva da un valore ISE compreso tra € 13.192,92 ed € 28.470,83 , da un’incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24% e da un valore ISEE non superiore a € 16.500,00.

I valori ISE e ISEE devono essere riferiti alla situazione economica dell’anno 2016.

Le domande dovranno pervenire entro il 16 luglio 2018 all’Ufficio Protocollo, in Via di Mezzo n. 45 – 55051 Barga consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata A/R in busta chiusa, o tramite posta certificata all’indirizzo comune.barga@nullpostacert.toscana.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

Il bando e il modello di domanda si possono scaricare dal sito http://www.comune.barga.lu.it/

oppure anche ritirare negli orari di apertura al pubblico presso l’Area Assetto del Territorio, ufficio casa, via di Mezzo 45 – Barga (apertura al pubblico il martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30) e l’Ufficio Distaccato di Fornaci di Barga presso la Stazione ferroviaria (apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 12,30).

Informazioni e maggiori dettagli sul bando possono essere richiesti all’Area Urbanistica nei giorni di apertura al pubblico, il martedì e giovedì dalle 08.30 alle ore 12,30, oppure telefonando allo 0583724748 o allo 0583724732.