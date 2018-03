Provincia: lavori a pieno ritmo nelle scuole per le vacanze di Pasqua

LUCCA – Approfittando delle vacanze scolastiche di Pasqua cominciate oggi, la Provincia effettuerà alcuni lavori di piccola manutenzione in alcuni edifici scolastici di competenza, ma ha anche avviato interventi più consistenti di adeguamento e riqualificazione o di smontaggio di ponteggi.

Per quanto riguarda le manutenzioni, all‘Itc “Carrara” di Lucca i tecnici e gli operai dell’amministrazione provinciale sono al lavoro da oggi per sistemare alcune porzioni del soffitto del corridoio della scuola superiore lato Circonvallazione al fine di bonificare l’intonaco dalle infiltrazioni. Per la sistemazione di un controsoffitto, invece, una ditta incaricata effettuerà un intervento preventivo di messa in sicurezza.

Al liceo artistico Passaglia di piazza Napoleone, inoltre, è in corso lo smontaggio della grande gru installata l’estate scorsa nel cortile interno per i lavori di rifacimento e messa in sicurezza del tetto dell’immobile. Intervento delicato di smontaggio programmato proprio durante l’interruzione dell’attività didattica per motivi di sicurezza, mentre nei prossimi giorni sarà concluso lo smontaggio dei rimanenti ponteggi esterni che, in parte, ancora “avvolgono” la parte bassa della scuola di cui sono state rifatte le facciate e installati nuovi infissi.

Sempre al Passaglia, infine, ma nella sede centrale di via Fillungo, come annunciato nei giorni scorsi, si apre in questi giorni il cantiere per l’installazione di un’ascensore nello storico edificio di Palazzo Buonvisi. Un lavoro affidato alla ditta “Luti Giuliano Costruzioni srl” per venire incontro alle esigenze di alcuni alunni con difficoltà motorie che studiano in un edificio di quattro piani.