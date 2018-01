Provincia di Lucca: assegnati contributi scolastici a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – La Provincia di Lucca ha approvato il bando per l’assegnazione di contributi economici individuali destinati agli studenti residenti nella provincia di Lucca.

Il beneficio economico per l’anno 2017/18 è destinato ai ragazzi iscritti ad una scuola secondaria di primo o di secondo grado che non abbiano superato i 20 anni di età e appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore all’importo di euro 20mila. Requisito fondamentale per accedervi è non avere già beneficiato del bando approvato dal comune di residenza per il “Pacchetto scuola” 2017/2018, prosso dalla Regione Toscana.



Chi riceverà questo incentivo potrà utilizzarlo per sostenere l’acquisto di libri di testo e altro materiale didattico nell’anno scolastico 2017-2018.

Le domande devono essere presentate entro le ore 13 di mercoledì 7 febbraio 2018 consegnandole al protocollo della Provincia, o in alternativa tramite invio per posta (per la scadenza fa fede il timbro postale) o per posta certificata all’indirizzo provincia.lucca@nullpostacert.toscana.it.

La graduatoria degli ammessi sarà approvata entro sabato 31 marzo 2018.

Sul sito del Comune di Forte dei Marmi www.comune.fortedeimarmi.lu.it i dettagli riguardanti i requisiti e le modalità di accesso al bando e la domanda di ammissione scaricabile.