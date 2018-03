Protagonista di Pomeriggi in biblioteca Matteo Bussola con il suo libro “Sono puri i loro sogni”

LUCCA – Mercoledì 28 marzo alle 17,00 Matteo Bussola presenterà il libro “SONO PURI I LORO SOGNI” nell’ambito della rassegna “POMERIGGI IN BIBLIOTECA” promossa dalla Biblioteca Scolastica della Scuola Media “Carlo del Prete”- via don Minzoni SantAnna.

Il libro di Bussola è una lettera aperta ai genitori, in cui egli stesso da genitore si chiede il perché il rapporto tra genitori e insegnanti è diventato sempre più difficile.

E’ un incontro pubblico che punta alla valorizzazione della biblioteca come luogo di arricchimento culturale anche al di fuori dell’orario scolastico.

A tale scopo sono stati creati una serie di incontri con autore, accomunati dalla stessa finalità e denominati : “Pomeriggi in biblioteca”