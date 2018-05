Proseguono i lavori di messa in sicurezza sismica della scuola media Pea a Porcari

PORCARI – Proseguono alacremente i lavori di messa in sicurezza sismica della scuola media Pea a Porcari. In questi giorni il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Franco Fanucchi ha svolto una visita a sorpresa al cantiere per verificare lo stato di avanzamento degli importanti lavori che riguardano l’adeguamento sismico del plesso.

«Con grande piacere – spiega Fanucchi – ho potuto constatare che i lavori procedono alacremente nonostante siano di grossa entità. La ditta appaltatrice sta dimostrando, oltre alle capacità, una grande serietà, collaborando a stretto contatto sia con l’ente locale che con la scuola. Mi preme ricordare che questo è il secondo lotto di lavori, iniziati nell’estate del 2016 per un totale di quasi 1 milione di euro, che porterà alla totale messa in sicurezza sismica della scuola media».

Il lavoro riguarda sia la parte nord, quella della palestra e dell’aula di musica, sia il vecchio ampliamento della zona sud in cui sono presenti diverse aule, con la costruzione di vele a sostegno delle pareti, rinforzo delle stesse con la posa in opera di tiranti in acciaio e cordoli sotterranei in cemento armato di collegamento. Stesso discorso per la zona nord della palestra dove sono raddoppiati i muri perimetrali e inserite travi e tiranti in acciaio.

«Dopo i lavori dello sorso anno – conclude l’assessore ai Lavori Pubblici – entro fine giugno porteremo a termine anche questo secondo intervento. Per noi che abbiamo fatto della sicurezza il nostro cavallo di battaglia è davvero una soddisfazione e questo ci servirà sicuramente da stimolo per proseguire su questa strada anche con le altre scuole».