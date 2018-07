Proseguono gli appuntamenti anche per i più piccoli di “Estate al Forte 2018”

FORTE DEI MARMI – Un’altra settimana ricca di eventi nell’ambito del calendario “Estate al Forte 2018” organizzato dall’assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Forte dei Marmi. Da lunedì 30 luglio a domenica 5 agosto proseguono gli eventi dedicati ai bambini con laboratori, animazioni e narrazioni all’ora del tramonto. Immancabili come sempre gli spettacoli serali di danza, musica e teatro in Pineta Tarabella, tra cui l’ottava edizione della rassegna musicale giovanile “Rock in Forte” lunedì 30 luglio, con un format totalmente rinnovato, che prevede un contest in un’unica serata tra giovani artisti. Da non perdere, sempre lunedì 30 luglio, la 28esima edizione del “Palio dei Bagni” con la storica sfida fra pattini degli stabilimenti balneari, l’inaugurazione della mostra personale di Emanuele Giannelli “Altro come possibilità” venerdì 3 agosto al Fortino, l’apertura sabato 4 agosto della sagra della Contrada Il Ponte in località Vaiana con la partecipazione speciale del Dj Marco Bresciani e dell’Orchestra Spettacolo Casadei.

Nel fine settimana si terranno gli eventi sportivi organizzati dalla Compagnia della Vela di Forte dei Marmi: la Regata dell’Amicizia e il Trofeo Paolo Buratti. Prosegue anche “Eventi estate a Vittoria Apuana” a cura dell’Associazione Rilax e dei commercianti di Vittoria Apuana con altre due serate: giovedì 2 agosto è in programma “Sui passi della danza orientale”, con coreografie di ballo improntate a stili diversi, mentre domenica 5 agosto sarà la volta di “Suoni e colori a Vittoria”, spettacolo che vedrà la partecipazione di cantanti e strumentisti del collettivo ideato per l’occasione “Vittoria Song”.