Prosegue al Polo Fiere il VeganFest, il festival più grande d’Europa

LUCCA – E’ una festa di sapori, gusti e colori, quella che prosegue domenica 15 aprile con orario 10/20 al VeganFest: il festival dedicato al mondo vegan e non solo, accompagnato da una grande mostra mercato con oltre 80 espositori. Con oltre 70 eventi, incontri, presentazioni il Polo Fiere di Lucca è diventato il centro del cuore ”veg” grazie a VEGANOK network, che festeggia i 20 anni di attività e rappresenta la prima ed unica certificazione etica per prodotti vegan, nata in Italia con oltre 1.100 realtà certificate, tra aziende ed operatori, e oltre 15 mila prodotti che spaziano dall’alimentazione, all’abbigliamento, fino ad arrivare alla cosmesi.

Il festival guarda alle famiglie con un ingresso a 5 euro, bambini gratuiti fino ai 12 anni (per loro attivo anche uno spazio giochi) e possibilità di accedere liberamente accompagnati dal proprio cane. E’ attivo un servizio navetta gratuita, fuori porta San Pietro, che porta fino al Polo fiere e ritorno.

Per i visitatori tante possibilità di assaggi gratuiti, con prodotti capaci di solleticare il palato, come il gelato all’olio di olivo, prodotto da due ragazze lucchesi, al formaggio a base di ceci, la torta Pistocchi con 5 tipi diversi di cioccolata fondente, le spezie colorate e profumate. Poi tante idee come gli oli essenziali alimentari o per i profumi, i minerali profumati, l’abbigliamento e le scarpe in tela di canapa, le lampade di sale.

Anche domenica 15 spazio allo street food, con degustazioni gratuite, cooking show a cura dei migliori chef italiani, conferenze scientifiche e incontri con personaggi dal mondo dello spettacolo, atleti e con il mondo del volontariato, oltre a 80 espositori che attraverso i loro stand, completeranno il quadro con i loro prodotti: dalla cura del corpo a quella della casa, dall’abbigliamento al benessere, dai prodotti alimentari, all’editoria, allo sport e fitness.

Da non perdere la grande area cooking show dove scoprire i più noti esponenti dell’alta cucina vegan e imparare tutti i loro segreti, vedendoli impegnati dal vivo ai fornelli. Qui infatti i più importanti “vegan chef” d’Italia si sono dati appuntamento per stupire con la bontà e la varietà delle loro ricette. L’area sarà coordinata dal team di chef della VEGANOK Academy, la scuola di cucina professionale diretta proprio dal maestro Emanuele Di Biase, pasticcere 5 volte campione italiano.

Fra gli appuntamenti da non perdere quello con Renata Balducci, presidente AssoVegan con “Nobili scorpacciate vegane” e “Nobili scorpacciate Vegan – le 4 stagioni” (14,30). Alle 16,30 il regista e comico Dado Martino con “Non piangere sul latte… (di soia) versato!” e alle 18 “Meglio un giorno da vegana” con l’attrice Claudia Zanella, nota al pubblico per i film di successo come Manuale d’amore2, e le fiction fra le quali ricordiamo Crimini.

Tutta da provare anche un’area dedicata alle arti marziali curata dal CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale, Comitato Provinciale di Lucca, che avrà come ospite d’onore il maestro Francesco Romani, pioniere del karate italiano, e da sempre attento a uno stile di vita sano ed equilibrato; così come lo “spazio meditazione” curato dal professionista Walter Giannini, operatore olistico, counselor relazionale e compositore in cui sperimentare tecniche di rilassamento e mindfullness.

Tutte attività che all’interno della manifestazione potranno essere sperimentate dal “vivo” e gratuitamente.

Parcheggio gratuito al Polo Fiere, sarà attiva un servizio navetta gratuito di collegamento dalla stazione ferroviaria e da porta San Pietro.

Biglietti 5 € intero (ridotto 3 €), l’abbonamento per due giorni 9 € . Ingresso gratuito fino a 12 anni (nati dopo il il 1° gennaio 2006).

Orario Sabato 10/20 e domenica 10/20.