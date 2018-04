Pronto il regolamento per l’assegnazione delle case a canone concordato a Viareggio

VIAREGGIO – Predisposto il nuovo regolamento per l’assegnazione di alloggi a canone concordato: l’atto, già passato dalla Giunta, andrà in commissione mercoledì 18 aprile e da lì, all’approvazione del prossimo Consiglio comunale.

Si tratta in sostanza di alloggi della ex Viareggio Patrimonio che sono adesso in capo al Comune: in tutto sono 9 alloggi, che verranno affittati a un canone più basso di quello di mercato.

«Una norma che va a sostituire quella precedente ormai obsoleta – spiega l’assessore al Welfare Gabriele Tomei -: importantissima per snellire il procedimento, aggiornare i criteri di accesso, allineare il regolamento agli altri strumenti del Welfare».

All’assegnazione si potrà accedere se in possesso di determinati parametri: si va dai nuclei familiari con un solo genitore, a quelli con uno o più figli minori a carico, composti solo da ultrasessantenni, con invalidità riconosciuta al 100%.

Importante anche il reddito che dovrà essere non inferiore ai 16.500 euro: base che pone la misura attivabile subito dopo quella delle case popolari.

«La base reddituale per accedere alla graduatoria è in sostanza il tetto massimo per quella delle case popolari – spiega infatti l’assessore Tomei – in modo da avere maggior tutela per una fascia ancora più ampia di popolazione e soprattutto modulata sui bisogni reali di chi ne fa richiesta. Questo è un primo passo ma soprattutto per Viareggio è un segnale importante di ripresa anche nel terzo settore. Prossimo obiettivo a cui stiamo lavorando sono la messa a punto di interventi migliorativi sul regolamento per l’emergenza abitativa – conclude -. A quel punto potremo mettere in pista una gamma di aiuti validi e soprattutto basati su procedimenti che si fondano sulla assoluta trasparenza».