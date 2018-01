Pronta la nuova recinzione in legno di piazza Felice Orsi a Porcari

PORCARI – È stata appena terminata la recinzione in legno che circonda il parco giochi in piazza Felice Orsi. Adesso tutta l’area ha un cancello di ingresso e delle panchine in modo che, una volta all’interno, si può stare in completo relax.

«Abbiamo deciso di completare l’opera di recinzione iniziata un paio di anni fa – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Franco Fanucchi – per mettere in sicurezza tutta l’area molto frequentata da bambini e famiglie. Avere uno spazio chiuso in cui lasciare correre e divertirsi i propri figli in sicurezza senza preoccuparsi che questi possano scappare in strada è una bella cosa e un motivo in più per frequentare questo vero e proprio parco».

Tutti i giochi dei parchi del paese sono appena stati oggetto di un completo restauro e di rimessa in sicurezza con un investimento ingente, per cui si possono usare in tutta tranquillità senza preoccupazioni. I lavori sono stati realizzati da una ditta specializzata e certificata che, nel caso di piazza Orsi, ha anche sostituito è ampliato la pavimentazione di gomma anti trauma. L’apposizione della staccionata chiusa su tutti i lati raggiungerà anche un altro scopo: quello di impedire che i cani randagi riempiano lo spazio con le loro deiezioni, mantenendolo quindi molto più bello e pulito.

«Il nostro paese – conclude il vice sindaco Fanucchi – è il paese più giovane della Piana e interventi come questo, unitamente di potenziare tutti i nostri parchi, vanno nella direzione di accogliere non solo le giovani coppie ma anche i loro bambini in spazi a loro dedicati».