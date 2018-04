Pronta la fognatura a disposizione dell’area industriale di Montramito a Massarosa

MASSAROSA – E’ stata messa in funzione ed è quindi disponibile agli allacci da parte delle aziende, la rete di fognatura nera a servizio del comparto produttivo di Montramito, realizzata da Gaia.

«Finalmente è stata completata e resa fruibile un’opera indispensabile per la nostra zona industriale – afferma il sindaco Franco Mungai –. Montramito, da sempre, rappresenta una priorità sulla quale abbiamo investito ingenti somme per renderla adeguata e appetibile alle imprese. Opere che sono andate dall’urbanizzazione e sistemazione viaria del Fosso Fondacci, alla riqualificazione ambientale di via delle Palafitte, via Cannelle e via Montramito, all’adeguamento della viabilità esistente e della nuova viabilità di accesso all’ impianto di Pioppogatto (via Duccini) a cui si aggiungono la realizzazione della rete fognaria e dell’acquedotto da parte di Gaia, la rete del metano da parte di Toscana Energia, il potenziamento della rete Enel, il collegamento con il casello autostradale di Viareggio da parte di Salt e la sistemazione delle banchine della provinciale di Montramito».

«Siamo felici di questa notizia e apprezziamo moltissimo gli sforzi che l’amministrazione ha fatto per migliorare e rendere fruibile la zona industriale di Montramito – dichiara Giovannino Barattata presidente del Consorzio di Montramito -. Grazie ad una proficua e continua collaborazione con l’Amministrazione, abbiamo visto concretizzare risultati tangibili che rendono la nostra area più idonea agli insediamenti industriali».