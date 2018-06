Proiezioni in spiaggia sotto le stelle, al via CineMare Versilia 2018

VIAREGGIO – È stata presentata questa mattina, durante una conferenza stampa al Club Nautico Versilia, la quinta edizione di CineMare Versilia 2018, l’appuntamento con il cinema nei più importanti stabilimenti balneari della Versilia.

Era presente l’organizzatrice dell’evento e i rappresentanti del Consorzio di Promozione turistica, Camera di Commercio di Lucca, Consorzio di Pietrasanta, Lucca Film Festival e Europa Cinema e Lucca Promos.

L’evento, come in passato, sarà patrocinato da tutti e quattro i comuni costieri della Versilia: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e Viareggio.

“Il tema della sinergia è proprio la nostra grande battaglia per creare rete nel territorio e attraverso questi eventi vogliamo valorizzarlo al meglio” hanno spiegato infatti i presenti.

Novità di qust’anno sono infatti le collaborazioni con la “Fondazione Festival Pucciniano”, il comarketing con la “Fondazione Carnevale di Viareggio” e “Lucca Film Festival – Europa Cinema”. La prima culminerà con la proiezione del film “Puccini e la fanciulla” di Paolo Benvenuti, che verrà proiettato alla presenza del regista, presso Villa Orlando, negli stessi luoghi che sono stati il set delle riprese.

Con la “Fondazione Carnevale di Viareggio” e con “Lucca Film Festival – Europa Cinema” partirà invece una collaborazione per la maggiore diffusione degli eventi.

Il Festival avrà tre temi principali: la rassegna dedicata al grande regista Woody Allen, quella dedicata al cibo e infine quella dedicata all’intrattenimento dei più piccoli “Kids and Family”.

CineMare Versilia 2018 si realizza nell’ottica di offrire un prodotto sempre più completo e affascinante che possa richiamare il maggior numero di turisti possibili per offrire loro un servizio unico valorizzando al meglio il territorio della Versilia.

Una bellissima iniziativa che permetterà di vivere grandi emozioni in una location del tutto magica: la spiaggia di notte.

Le 20 proiezioni presenti in calendario saranno ad ingresso gratuito e verranno inoltre sottotitolate in inglese per essere usufruite anche dal pubblico dei tanti turisti che durante l’estate affollano la Versilia.

La prima proiezione avrà luogo ancora una volta presso il “Bagno Mascotte” di Lido di Camaiore (Lungomare Europa 141, Lido di Camaiore) giovedì 28 giugno, alle ore 20:30.

Si inizierà con un brindisi di buon auspicio offerto dallo stabilimento, a seguire la proiezione del film di Woody Allen “Basta che funzioni”.

Elenco completo delle proiezioni:

Giovedì 28 giugno, Bagno Mascotte, Lido di Camaiore: “Basta che funzioni”

Venerdì 6 luglio, Bagno La Pace, Viareggio: ”Mary Poppins”

Martedì 10 luglio, Bagno Carducci, Forte dei Marmi: ”Robin Hood”

Mercoledì 11 luglio, Bagno America, Forte dei Marmi: ”Aladdin”

Venerdì 13 luglio, Bagno Bergamo e Graziano Mare, Lido di Camaiore: ”La bella e la bestia”

Lunedì 16 luglio, Bagno La Perla, Lido di Camaiore: ”Grease”

Martedì 17 luglio, Bagno Batigia, Lido di Camaiore: ”Ratatouille”

Sabato 21 luglio, Bagno la Fenice, Forte dei Marmi: ”Oceania”

Lunedì 23 luglio, Giardini Tarabella, Comune di Forte dei Marmi, ufficio cultura: ”La canzone del mare”

Martedì 24 luglio, Bagno Il Cavallone, Lido di Camaiore: ”Manhattan”

Giovedì 26 luglio, Villa Orlando, Torre del lago ”Puccini e la fanciulla” in collaborazione con la Fondazione Festival Pucciniano

Venerdì 27 luglio, Bagno Flora, Lido di Camaiore: ”Un’ottima annata”

Venerdì 3 agosto, Bagno Aretusa, Viareggio: ”Kubo e la spada magica”

Sabato 4 agosto, Bagno La Terrazza, Lido di Camaiore: ”I guardiani della galassia”

Lunedì 6 agosto, Giardini Tarabella, Comune di Forte dei Marmi, ufficio cultura: ”Oceania”

Martedì 7 agosto, Bagno Florida, Marina di Pietrasanta: ”Doctor Strange”

Venerdì 10 agosto, Bagno Bonaccia, Forte dei Marmi: ”Il libro della giungla 2016”

Lunedì 20 agosto, Giardini Tarabella, Comune di Forte dei Marmi: “La mia vita da zucchina”

Martedì 21 agosto, Bagno Elena, Torre del Lago: ”Inside-Out”

Venerdì 24 agosto, Bagno La Pace, Viareggio: ”La sirenetta”

Sabato 26 agosto, Pontile Bellavista Vittoria, Lido di Camaiore: ”La tartaruga rossa”