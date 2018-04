Programma di telefonia mobile: previsti 7 siti per nuovi impianti

LUCCA – Va avanti l’iter per l’aggiornamento del Programma degli impianti di telefonia mobile.

A seguito degli incontri pubblici che si sono tenuti nei giorni scorsi, il Programma è tornato all’interno dell’Osservatorio -composto da rappresentanti dell’amministrazione comunale, da rappresentanti di cittadini e delle associazioni ambientaliste del territorio- che lo ha approvato all’unanimità. Dopo il passaggio in giunta previsto per l’inizio della prossima settimana, il Programma approderà nella commissione lavori pubblici, per poi essere portato all’attenzione del consiglio comunale per la sua definitiva approvazione.

A fronte di 30 richieste pervenute da parte di un nuovo gestore di telefonia mobile per la realizzazione di altrettanti nuovi impianti, il lavoro effettuato dall’Osservatorio ha consentito di arrivare alla formulazione di una proposta di Programma che prevede soltanto 7 nuovi siti preferenziali rispetto a quello approvato nel 2017, tutti ubicati su aree pubbliche: uno è alla palestra dei Bacchettoni, uno al complesso di via Galli Tassi, uno allo stadio fra la tribuna e la curva est, uno al parcheggio della stazione ferroviaria, uno al parcheggio Carducci, uno in via delle Città Gemelle (sopra l’edificio per il rilascio dei permessi di Metro), e una nel parco di via De Gasperi.

Queste aree preferenziali potranno accogliere un nuovo impianto soltanto dopo che il consiglio comunale avrà dato il via libera al Programma degli impianti di telefonia mobile. Il gestore, così come previsto dalla normativa vigente, per potere installare le nuove antenne dovrà presentare una richiesta formale di autorizzazione sulla base dei siti già individuati all’interno del Programma aggiornato.