Progetto Rinascimento: ‘La società in house del Comune non ha i requisiti per iscriversi all’albo dei gestori ambientali’

BAGNI DI LUCCA – Con il presente comunicato il gruppo consiliare di minoranza Progetto Rinascimento vuole sottolineare agli organi di stampa ed alla cittadinanza di Bagni di Lucca che anche a seguito dell’invio di un esposto in duplice copia alla Procura di Lucca ed al Prefetto di Lucca in data 07/04/2018 (inviato tramite raccomandata ed anticipato tramite email) ha segnalato il possibile perpetuarsi di un reato commesso dall’attuale dirigenza della Società in House Bagni di Lucca servizi Srl, in quanto la stessa non ha i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.

Ad oggi 19 Aprile, niente è successo e l’azienda continua a svolgere il proprio servizio raccogliendo i rifiuti, malgrado vi sia una possibile illegittimità di fondo, praticamente come guidare un mezzo senza patente!

La domanda che noi come opposizione ci poniamo quindi è la seguente: “Perché le Autorit

competenti non intervengono?

Chiediamo pertanto tramite questa “pacifica provocazione” alle istituzioni di controllo di intervenire e di mettere in chiaro quanto sopra esposto dal momento che da parte del Sindaco e della sua Amministrazione su questo argomento vige un silenzio totale.

Teniamo a ribadire che nel frattempo abbiamo proceduto anche a fare una segnalazione alla Corte dei Conti a seguito della decisione dell’Amministrazione Michelini (in accordo con il gruppo consiliare di minoranza “Un Futuro per Bagni di Lucca Gemignani Sindaco”) di votare un debito fuori bilancio da 95mila Euro sulla TARI, quando la società comunale BASE S.r.l. ha registrato utili oltre i 100mila Euro. Infine stiamo chiedendo un incontro al Procuratore della Corte dei Conti del Tribunale di Firenze per esporre tutta la vicenda con atti e documenti a tutela di tutta la cittadinanza di Bagni di Lucca

Progetto Rinascimento