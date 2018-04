Progetto Rinascimento: ‘E’ proprio questo il sindaco che vogliamo per Bagni di Lucca?’

BAGNI DI LUCCA -Sin dal primo momento, la maggioranza e della lista di opposizione di Gemignani hanno gestito la

vicenda BASE con atteggiamenti illegittimi o non rispettosi delle procedure previste.

– Nel Consiglio Comunale che ha deliberato il debito fuori bilancio, al quale non potemmo

partecipare essendo impossibilitati, ma di cui ci siamo resi conto essere palesemente

illegittimo non essendo invitato l’Amministratore Unico per illustrare la sua posizione e per

fornire ai Consiglieri Comunali le necessarie delucidazioni, come prevede lo statuto di Base.

– Si è scelto di aumentare il carico della TARI sia per tentare di invalidare la coraggiosa scelta

di costituire BASE nel goffo e ormai evidente tentativo di farla passare come macchina

inefficiente, sia per coprire inefficienze interne dovute ad una cattiva gestione della

macchina comunale.

– Una relazione della Commissione di Vigilanza, che doveva controllare l’operato della

maggioranza, viene strumentalmente redatta ed utilizzata per giustificare la revoca

dell’Amministratore Unico, in un’assemblea gestita in modo discutibile e illegittimo ( viene

riaperta un’assemblea chiusa, nonostante l’assenza dell’Amministratore Unico) .

– La stessa Presidente della Commissione di vigilanza, che doveva essere espressa dalla

minoranza, viene eletta con un voto decisivo della maggioranza, con un evidente accordo

sotterraneo di nessuna trasparenza; inoltre i membri di maggioranza sono membri

dell’organo esecutivo ( un assessore e un consigliere delegato sulle tematiche su cui la

commissione deve vigilare) , venendo così meno al principio della separazione dei ruoli, tra

controllore e controllato.

– Questa Commissione anomala, tace in modo inspiegabile durante il consiglio comunale di

approvazione del Piano finanziario e delle tariffe TARI, nonostante esplicitamente l’articolo

del regolamento che la costituisce prevede l’obbligo di intervento in tale occasione, al fine

di fornire ai consiglieri comunali ogni chiarimento o dato necessario per integrare o valutare

la scelta della maggioranza.

– Una serie continua di atti illegittimi, con comportamenti altrettanto irrispettosi delle

normative sulla tutela dei lavoratori, come nel caso dell’utilizzazione di una tirocinante fuori

sede, per far fronte alle disfunzioni determinatesi con la rabbiosa e ingiustificata revoca

dell’Amministratore Unico.

Su tutte questi atti abbiamo presentato una serie di interpellanze alle quali ad oggi le risposte

sono assolutamente carenti.

MA COSA SUCCEDE ANCORA DI GRAVE OGGI?

L’Amministratore Unico designato al momento della costituzione della società, l’Ing. Giuseppe

Vitiello, opera da decenni nel settore della gestione dei rifiuti ed ha consentito, grazie alla sua

esperienza e competenza, l’avviamento dell’attività affidata a Base fin dal primo giorno di attivit

della stessa, con importanti risultati quali il superamento del 70% nella Raccolta Differenziata e la

chiusura dei primi 2 bilanci economici e finanziari con utili complessivi superiori ai 250.000 euro

lordi.

Ci saremmo aspettati che la sua sostituzione avvenisse con un professionista altrettanto esperto e

altrettanto professionalmente adeguato.

Ciò non solo come legittima aspettativa di chiumque abbia a cuore la sorte della società pubblica e

di proprietà dei cittadini di Bagni di Lucca, ma anche perché è una precisa richiesta della legge

vigente.

Le società che vogliono raccogliere rifiuti, come BASE, devono infatti essere obbligatoriamente

iscritti ad un Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Una iscrizione che è possibile solo se la società possiede fondamentali requisiti; uno di questi è la

presenza di un Responsabile Tecnico in possesso di titoli ed esperienza riconosciuti dall’Albo

Nazionale e pertanto abilitato a svolgere tale importante mansione, come precisamente indicato

dalla legge:

Il nuovo regolamento dell’Albo Gestori Ambientali (Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 numero

120) definisce meglio la figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR). Gli articoli 12 e

13 ne spiegano nel dettaglio i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione.

L’incarico di Responsabile Tecnico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare

dell’impresa, da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione.

Si tratta di un ruolo non riconducibile né all’istituto della delega di funzioni (delegato) né ad

una figura di supporto all’imprenditore (come quella dell’RSPP): è una figura tipica della

normativa rifiuti oggi vigente che non ha pari con altri soggetti aziendali.

Il suo compito è, ad oggi, di svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella

gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa

di riferimento.

La presenza del Responsabile Tecnico in azienda è una delle condizioni necessarie a quest’ultima

per essere iscritta regolarmente all’Albo Gestori Ambientali (articolo 10, comma 4, del

Regolamento).

Quella del RTGR è quindi una figura determinante nelle imprese iscritte all’Albo: nel caso venisse

a mancare l’azienda di turno rischia un procedimento disciplinare diretto alla revoca

dell’autorizzazione e alla sua cancellazione.

Il Responsabile Tecnico deve essere in possesso del requisito di “idoneità”, consistente nella

dimostrazione della sua preparazione, mediante una verifica iniziale e successive verifiche

quinquennali.

In particolare, il Responsabile Tecnico deve essere in possesso – oltre che dei requisiti professionali

suddivisi per categoria e classe d’iscrizione – anche dei requisiti morali soggettivi (ex articolo 10,

comma 2).

Il mancato possesso di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali,

quale appunto la presenza di un Responsabile Tecnico nell’impresa, è anche penalmente

sanzionato .

Si richiama a chiarimento quanto prevede l’articolo 256 del D.Lgs. 152 del 2006, Testo Unico

sull’Ambiente, relativo alle sanzioni penali:

256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione

di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se

si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se

si tratta di rifiuti pericolosi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle

prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei

requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Sulla base di quanto detto ci saremmo aspettati che il Sindaco, al momento della nomina del nuovo

Amministratore Unico, si preoccupasse di individuarlo tra coloro che avessero i requisiti richiesti,

così come il Sindaco Betti fece al momento di costituire la società.

Invece, abbiamo potuto accertare che ad oggi non è ancora stato nominato il Responsabile Tecnico

dopo le dimissioni dell’Ing. Giuseppe Vitiello, dimissioni presentate il giorno 30 marzo 2108,

all’indomani della revoca, essendogli stato fisicamente impedito da parte del Sindaco, tramite la

polizia municipale, di accedere nei locali della società per poter svolgere le funzioni di

Responsabile Tecnico previste dalla legge.

C’è quindi , permanendo oramai da oltre 10 giorni, una situazione di illegittimità penalmente

perseguibile nella gestione della società BASE e nello svolgimento della propria attività.

Vogliamo insistere su questo importante aspetto: la società, pur essendo ancora iscritta all’Albo

Gestori ambientali, non ha più i requisiti per poter avere questa iscrizione.

Ciò è ora penalmente sanzionabile ( pene di arresto da 3 mesi ad un anno o ammenda da 2.600 euro

a 26.000 euro, ridotte della metà), e persistendo questa situazione si può anche ipotizzare la

presenza di aggravanti.

Come se un mezzo in possesso dell’autorizzazione alla circolazione fosse condotto dal possessore

di una patente inadeguata a tale mezzo.

In tali condizioni La società dovrebbe fermarsi ora nella propria attività e riprenderla solo dopo aver

comunicato la nomina del Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti richiesti.

Il nuovo Amministratore Unico designato dal Sindaco, a quanto ci risulta, non ha questi requisiti.

Quindi ci chiediamo, per quale motivo è stato chiamato a gestire la società se non può

garantirne la legittima attività?

Perché il Sindaco non ha indetto una normale selezione pubblica, come d’altronde prevede la legge

(ancora una scelta illegittima…) tra i professionisti in possesso di tali requisiti?

E’ stata una scelta dettata dalla solita volontà di prevaricare la legge o è stata una scelta frutto di

ignoranza ed incompetenza?

In ogni caso, oggi, per rimediare a tale scelta, il nuovo Amministratore Unico dovrebbe a sua volta

ricercare un professionista in grado di affiancarlo affidando allo stesso questo ruolo fondamentale di

Responsabile Tecnico.

In sostanza, mentre prima era sufficiente la presenza del solo Ing. Vitiello per garantire tutto

ciò, oggi bisognerebbe avvalersi di due distinti professionisti, con evidente moltiplicazione di

ruoli e costi.

Un gran bel modo di gestire la società e di preoccuparsi di tutelarla e di non incrementarne i

costi. La Procura della Repubblica e la Prefettura sono state già avvertite di questa situazione

di illegittimità.

Il sindaco e il nuovo Amministratore Unico sono informati del rischio di essere oggetto di

procedimenti penali, qualora non avessero, ingenuamente, valutato questo aspetto.

Ci sentiamo però a questo punto chiamati ad agire, oltre che sottoponendo a valutazione della

magistratura gli atti di questa Amministrazione, anche con una importante iniziativa a tutela

di questo importante patrimonio pubblico costituito da Base.

Invitiamo altre forze politiche e sempre più cittadini che ormai condividono il nostro punto di vista

ad avviare una raccolta di firme tra la cittadinanza per proporre al Consiglio Comunale la

sfiducia nei confronti del Sindaco Paolo Michelini e dell’amministrazione che lo affianca, per

evitare che possano continuare ad operare danni a carico dell’intera collettività.

Oramai è chiaro che ogni atto di questa amministrazione non è frutto di scelte ponderate e

responsabili, ma solo di rivalsa nei confronti di tutto ciò che faticosamente e con successo,

l’Amministrazione precedente ha realizzato.

Bagni di Lucca non ha bisogno di un’amministrazione che distrugge, chiude e dissuade o snobba

operatori esterni che hanno investito a Bagni di Lucca, ma di un Sindaco che costruisce le

condizioni per un futuro migliore per tutta la cittadinanza.

In sostanza chiederemo ai cittadini: E’ davvero questo il Sindaco che volete o che credete che

sia in grado di Amministrare bene questa città?

Dalle risposte valuteremo future iniziative.