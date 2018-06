Progetto Lucca Sicura: inaugurato il Parco “Quattro Zampe” il nuovo sgambatoio per cani

LUCCA -Nell’ambito del progetto con finanziamento regionale Lucca Sicura, sono terminati a San Vito una serie di interventi per il miglioramento della fruizione da parte dei cittadini di alcuni spazi di verde pubblico e di un marciapiede in via Giorgini, restaurato e migliorato un parco giochi per bambini, realizzata una nuova area dedicata in modo specifico ai cani: il Parco Quattro Zampe. Queste nuove opere sono state inaugurate questa mattina (29 giugno) alla presenza dell’assessore alla sicurezza e all’ambiente Francesco Raspini.

Gli interventi sono stati realizzati grazie all’utilizzo di un contributo regionale e della miglioria tecnica offerta dalla ditta Eurombiente di Pistoia, nell’ambito dell’appalto di manutenzione triennale delle ex circoscrizioni 2 e 3 del verde pubblico del Comune di Lucca per un importo complessivo di 35mila euro.

La miglioria ha interessato, in particolare, il parco giochi adiacente l’ingresso al complesso scolastico e la nuova area protetta dedicata allo svago e alla socializzazione dei cani ricavato su un’area verde comunale incolta: il Parco Quattro Zampe, progettato dall’ufficio strade del Comune e che avrà affisso un apposito regolamento d’uso. Il contributo Regionale ha invece riguardato il rifacimento del marciapiede antistante i negozi di via Giorgini, da tempo fortemente ammalorato, con sostituzione della pavimentazione e rifacimento dei vialetti.

Con la riqualificazione dell’area di gioco per bambini sono state realizzate una superficie antitrauma per le due altalene e per il gioco a torri con scivolo, la carteggiatura e la riverniciatura delle attrezzature ludiche da esterno di tutti i giochi (2 altalene, 1 gioco complesso, 2 giochi a molla) e della staccionata esistente, con consolidamento di un palo deteriorato e l’integrazione di uno mancante.

Inoltre, a completamento dell’area verde, sono stati messi a dimora tre aiuole e due esemplari di acero campestre ed è stato realizzato l’impianto per l’irrigazione automatica delle nuove piante; infine sono state sostituite le panchine esistenti non più recuperabili e fornite tre nuove panchine a cinque listelli in legno di pino e supporti in acciaio zincato.

Per quanto riguarda la riqualificazione dell’area verde posta all’incrocio tra la via Giorgini

e la strada di accesso di accesso alle scuole, nella quale è stata realizzata l’area per lo sgambamento cani, i lavori hanno previsto la piantumazione di una siepe mista di bordura sul lato strada con arbusti misti da fiore (Hypericum hidecote, Abelia florida, Spiraea bumalda nana), la piantagione di tre esemplari di Acer campestre, la realizzazione di impianto per l’irrigazione automatica delle nuove piante e la fornitura e installazione di una fontanella. Anche in quest’area sono state collocate due panchine.

«Questo progetto – ha dichiarato l’assessore Francesco Raspini – esprime il forte indirizzo della nostra amministrazione nel risolvere un problema complesso, come la sicurezza dei cittadini, con analisi e azioni su più livelli. Abbiamo investito risorse per la riqualificazione di molti spazi pubblici che sono alla base della socialità di un quartiere e di un ritrovato senso di appartenenza alla comunità, indispensabile per la qualità della vita e per il il decoro del territorio».

Una ventata positiva per i nostri amici a quattro zampe che in questi giorni sono stati protagonisti di problematiche.

Difatti, il canile di Pontetetto è stato accusato di non accogliere più nessun ospite perché la struttura è satura.

«Per le emergenze siamo sempre pronti a intervenire -risponde piccata la direttrice del canile Enpa di Pontetetto, Sandra Palmucci – ma al momento abbiamo talmente tanti cani che non sappiamo più dove metterli».

La polemica nasce anche dal commento lanciato da Lucca per l’ambiente: «come è possibile che un canile non possa ricevere cani in questo momento particolare dell’anno, proprio a ridosso delle ferie estive e proprio a ridosso del periodo di più alta concentrazione degli abbandoni e di fughe dei cani?

Possibile che il gestore del canile non abbia possibilità di collocare in famiglia i cani durante l’arco dell’anno attraverso le adozioni?»