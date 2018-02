Progetto di rilancio di Massa Pisana: tutti gli interventi in programma

LUCCA – Il garante dell’informazione e della partecipazione del Comune di Lucca avvisa che giovedì 22 febbraio 2018 ore 17.30, presso la Biblioteca popolare di San Concordio, in via Urbicciani 362, si terrà l’assemblea pubblica dedicata al Piano di recupero in località Massa Pisana e alla contestuale variante al Regolamento urbanistico. Tutti i singoli cittadini, le associazioni e le organizzazioni economiche e sociali sono invitati a partecipare.

Il progetto riguarda alcune pertinenze del complesso di Villa Principessa, ma non gli edifici storici. Si tratta in particolare di una serie di interventi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente privo di rilevanza storica, su immobili costruiti successivamente al 1939.

Le azioni previste consistono nella ristrutturazione edilizia di un edificio ad uso residenziale; un intervento di sostituzione edilizia – ovvero di demolizione con recupero e ricostruzione del volume di due manufatti (peraltro oggi già demoliti) con possibilità di ampliamento entro il limite del 30% del volume da recuperare e cambio di destinazione d’uso. Inoltre è stata progettata la risistemazione delle aree non edificate con azioni volte alla conservazione e tutela delle alberature di valore ambientale esistenti, ammettendo l’abbattimento solo in caso di degrado e pericolo di caduta della pianta e per le essenze non autoctone e in contrasto con le caratteristiche del luogo, nonché la possibilità di realizzare lungo il confine orientale una barriera verde con messa a dimora di alberi idonei a mitigare il rumore generato dal traffico della strada statale n. 12. Infine è prevista la realizzazione di piscina pertinente al fabbricato oggetto di intervento di sostituzione edilizia, prescrivendo l’uso di forme, materiali e colori tali da integrarsi con il contesto.

Il Comune di Lucca ha avviato, ai sensi di legge, la procedura di formazione della variante al Regolamento urbanistico contestualmente alla procedura di formazione del piano di recupero. In questo percorso è previsto uno spazio di dibattito pubblico attuato con l’assemblea del 22 febbraio e la possibilità per tutti i cittadini di inviare le proprie osservazioni, commenti suggerimenti attraverso la pagina sul sito web del Comune di Lucca http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17792