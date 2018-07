Progetti SPRAR: a Lucca esperienze di integrazione di eccellenza

LUCCA – “Il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) rappresenta, sui territori, un modello di eccellenza di reale integrazione, destinato a quei migranti a cui viene riconosciuto lo status di rifugiato. Anche in Lucchesia, esistono numerose esperienze positive, che hanno bisogno di essere salvaguardate e potenziate. E di essere difese dalla stessa demagogia con cui tali progettualità vengono attaccate, per esempio, dai nuovi sindaci di Pietrasanta e Massa”.

Così l’associazione “Sinistra con” (nata dall’esperienza della lista “Sinistra con Tambellini”).

“I neosindaci di Pietrasanta e Massa, a trazione Lega, come primo atto hanno annunciato la volontà di tirarsi fuori proprio dal progetto Sprar: un percorso che assicura una seria integrazione per i rifugiati presenti nelle Città – sottolinea “Sinistra con” – Si tratta di una posizione senza dubbio demagogica: anche perché le risorse per questi progetti provengono da bandi nazionali, e quindi in alcun caso ci saranno risparmi concreti per le casse comunali. Bene ha fatto invece il sindaco di Carrara De Pasquale, esponente dei 5 stelle e quindi alleato a livello nazionale proprio con la Lega, a dissociarsi dalla posizione assunta dal neo sindaco massese del Carroccio Persiani “Noi siamo una Città vocata all’internazionalità – ha detto De Pasquale – e siamo pronti a sostituire Massa nel ruolo di capofila del progetto”. Nonostante che il primo cittadino di Carrara sia politicamente lontano da noi, non abbiamo problemi ad esprimere soddisfazione e sostegno per le sue parole. Il tema dell’immigrazione è senza dubbio complesso e problematico: occorre quindi serietà per affrontarlo, e la volontà di tutti di uscire dalla tentazione dei facili slogan”.