Primo talent tv per bambini in Versilia: audizioni alla Ficaia

VERSILIA – Arriva “LITTLE BABY BAND” primo talent TV in Versilia per giovanissimi fino a 14 anni. Canto, musica, ballo, recitazione, nessun limite alla creatività e alla fine un piccolo grande show messo in piedi grazie ai giudici-coach, il tutto davanti alle telecamere di 50 news Versilia, 673 del digitale terrestre. In attesa della finalissima al Teatro Vittoria Manzoni il 21 gennaio nuova serata di audizioni all’Agristorante La Ficaia a Massarosa giovedì 4 gennaio. I baby talenti si esibiranno davanti al pubblico e ai tre giudici Andrea Gemignani, Samanta Giorgetti e Giacomo Martinelli che talento dopo talento formeranno la loro squadra, la loro personale “Little Baby Band”.

Se un ragazzo è “conteso” da più giudici sarà lui stesso a scegliere con chi andare. A presentare la serata Andrea Montaresi, con la regia musicale di Simone Rossi e l’organizzazione di Mariella Pardini. Di audizione in audizione si formeranno tre squadre, una per giudice, e alla fine si sfideranno nella grande finale al Teatro Manzoni con il pubblico a decretare la “Little Baby Band” vincitrice. Al talent possono partecipare cantanti, ballerini, musicisti, attori, pittori o performer di qualsiasi altro genere e le audizioni continuano, per informazioni ed iscrizioni si può scrivere a cantaversilia@nullgmail.com o telefonare al 347-8803326. Intanto appuntamento giovedì 4 gennaio all’Agristorante La Ficaia a Massarosa.