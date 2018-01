Primo consiglio provinciale per i nuovi dodici consiglieri: vicepresidente Maurizio Verona

LUCCA – Primo consiglio provinciale per i nuovi consiglieri, eletti domenica 17 dicembre. La prima assemblea consiliare, di fatto, ha visto la proclamazione del vicepresidente e dei capigruppo.

I lavori della nuova assemblea sono stati aperti dal presidente Luca Menesini, che ha ribadito come sempre più l’ente di Palazzo Ducale si stia sempre più connotando come quella ‘Provincia dei sindaci‘ che lui ha sempre caldeggiato e che, ancora più in questa seconda tranche di mandato, vede consolidato questo ruolo di collegamento tra gli enti locali e il territorio.

Menesini ha quindi ‘investito’ il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, della carica di vicepresidente, mentre i vari gruppi consiliari hanno dichiarato i loro capigruppo: Nicola Boggi per il Partito Democratico, Riccardo Giannoni per la lista Alternativa civica centrodestra e Luigi Troiso per Provincia civica e progressista.

