LUCCA – Le prime mondiali al Lucca Classica Music Festival continuano. Dopo le 26 Sonate per organo scritte da un giovanissimo Giacomo Puccini eseguite dall’organista Liuwe Tamminga durante il Festival dello scorso anno, protagonisti della terza giornata del Festival 2018 (sabato 5 maggio, ore 12:15, Auditorium “Boccherini”) saranno nuovamente i grandi artisti indiscussi Giacomo Puccini e Gioachino Rossini e tre pezzi per pianoforte inediti, uno del compositore lucchese e due del maestro pesarese, del quale ricordiamo che quest’anno ricorre il 150° anno dalla morte. A portarli in vita saranno i pianisti Alessandro Marangoni e Simone Soldati.

L’appuntamento per la presentazione degli inediti è venerdì 4 maggio alle 12:15 a Palazzo Ducale, evento a cui parteciperanno Stefano Ragghianti, assessore alla cultura del Comune di Lucca; Gabriella Biagi Ravenni, presidente Centro Studi Giacomo Puccini; Virgilio Bernardoni, presidente dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini e vice presidente del Centro Studi Giacomo Puccini; Massimo Marsili, direttore Fondazione Giacomo Puccini; Gianni Del Carlo, amministratore unico Teatro del Giglio; Marco Cattani, presidente Associazione Musicale Lucchese; Aldo Tarabella, direttore artistico Teatro del Giglio, Mary Forrest, in rappresentanza dei proprietari del testo di Puccini; Alessandro Marangoni; Simone Soldati.

Il ruolo di pianista è poco noto rispetto al grande panorama del lavoro pucciniano, nonostante il Maestro avesse ricevuto apprezzamenti da giovanissimo per le sue capacità alla tastiera. Il Lento e armoniosamente che verrà suonato per la prima volta il 5 maggio grazie alla disponibilità dei proprietari del manoscritto, è datato «Torre del Lago 1904». Il pezzo «potrebbe essere stato scritto in primavera – secondo Virgilio Bernardoni -, nel periodo intercorso fra gli allestimenti della prima versione (febbraio) e della seconda (maggio) di Madama Butterfly».

Un’armonia languidamente sorniona e ammiccante, costellata di disegni, caricature e autoritratti che fanno supporre un intento comunicativo “multimediale”, di tipo confidenziale, che sarà eseguita da Simone Soldati insieme ad altri quattro brevi brani per pianoforte composti da Puccini: l’Adagio, il Piccolo Valzer, la Scossa Elettrica e il Calmo e molto lento. «Un inedito di Puccini, incorniciato da brani noti, ma di rara occasione esecutiva – scrive la presidente del Centro Studi Puccini, Gabriella Biagi Ravenni, nella presentazione dell’inedito – il Lento e armoniosamente è l’ultima aggiunta al catalogo di Giacomo Puccini e arricchisce l’opera per pianoforte con una pagina singolare per carattere e scrittura. Dopo la prima esecuzione delle Sonate per organo, il Centro studi Giacomo Puccini e Lucca Classica proseguono così nella presentazione in prima assoluta dei ritrovamenti più recenti della ricerca pucciniana».

Alessandro Marangoni, pianista e grande studioso del compositore pesarese, interpreterà invece i due inediti di Gioachino Rossini: Theme et variations e Valz (1841), fanno parte di quella che Marangoni ha definito la “musica del silenzio” di Rossini, quei brani composti dopo il grande successo ottenuto in teatro, nella sua villa fuori Parigi, lontano dalla vita frenetica della città e che prendono il nome di “Peccati di vecchiaia”. È in quel luogo che Rossini si reinventa, cambia vita, invita a casa gli amici, i grandi intellettuali dell’epoca, musicisti, cantanti, l’amato cuoco Caréme, ed è lì che si fa musica. Il grande compositore affida il suo estro al pianoforte, segue le nuove estetiche di Chopin, di Liszt, superandole e anticipando il Novecento.

«Un Rossini inedito – scrive Marangoni nella sua presentazione-, di cui c’è ancora molto da scoprire. Nei “Peccati di vecchiaia” esce l’intimità più genuina e feconda di un grande uomo, di una personalità complessa e profondamente umana, che sa di essere alla fine della vita e inciampa in lunghi periodi di depressione, ma con una visione dell’esistenza e dell’arte che è propria dei profeti». Il pianista in questo anno sarà impegnato in una tournée in Italia e in altri Paesi per presentare, insieme alla completa integrale discografica, proprio gli inediti e la musica “del silenzio” di Rossini. Insieme ai due inediti, Marangoni eseguirà anche Prelude inoffensive, Une caresse à ma femme, Barcarole, Petit Caprice Style Offenbach, Un petit trein du plaisir (con la partecipazione di Angelo Foletto come voce narrante).

La presentazione è a ingresso libero e gratuito. Il concerto prevede un biglietto (€ 5) acquistabile alla biglietteria del Teatro del Giglio.