“Primavera dalla testa ai piedi”: un mercoledì con l’artigianato lucchese

LUCCA – Preparativi in corso per la festa che l’artigianato si appresta a vivere nel primo giorno di primavera con l’iniziativa organizzata da Confartigianato, Atelier Ricci in collaborazione con il Comune di Lucca. Mercoledì 21 marzo, dalle ore 17.00 la storica e celebre sartoria lucchese di via Burlamacchi, al numero 32, aprirà le porte al pubblico che vorrà vedere dal vivo la nascita di prodotti fatti a mano che rientrano nel settore moda. Dai cappelli alla maglieria, passando per orecchini e borse fino alle scarpe: un vasto assortimento di accessori esposti e che, soprattutto, prenderanno forma dalle mani degli abili artigiani presenti alla manifestazione.

“Primavera dalla testa ai piedi – Rinasce l’artigianato lucchese”, questo il titolo dell’evento, si svolgerà nel primo giorno di primavera, proprio per sottolineare una “rinascita” del settore che fa parte della tradizione cittadina. All’appuntamento prenderà parte attivamente anche la scuola “M.Civitali” proprio a sottolineare l’importanza della continuità dell’arte artigiana tra le varie generazioni, comprese quelle più giovani.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.