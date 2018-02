Primaria di Lunata: entro il 2018 un parco di quasi 2500 metri quadri

CAPANNORI – Un parco dove le bambine e i bambini della scuola primaria “Don Bosco – Don Bigongiari” di Lunata potranno giocare e svolgere attività educative all’aperto e in sicurezza. Sarà realizzato entro la fine del 2018 in un’area adiacente il plesso scolastico di via del Casalino. Avrà una superficie di 2350 metri quadrati, ossia 14 volte e mezzo quella di un campo di pallavolo.

Il terreno su cui sorgerà il parco appartiene a privati; per questo gli uffici comunali daranno il via a breve alle procedure di esproprio. Una volta che l’area sarà acquisita si potrà dare il via all’iter amministrativo per la partenza dei lavori. L’intervento, nel complesso, avrà un costo di circa 82 mila euro.

«L’amministrazione comunale mantiene gli impegni presi con i genitori: la scuola avrà un grande parco – commenta l’assessore alle politiche per la scuola, Francesco Cecchetti -. Sarà un vero e proprio laboratorio all’aperto, dove gli alunni potranno svolgere attività di gioco, osservazione, ricerca, studio e socializzazione integrando così gli spazi interni alla scuola. Da tempo stavamo lavorando a individuare una soluzione per risolvere la criticità emersa in seguito all’ampliamento della scuola. Siamo quindi soddisfatti di averla definita. Con il nuovo parco, quindi, questa scuola sarà più che mai a misura di bambino, soddisfacendo le esigenze della zona centrale del territorio. Il nostro impegno verso questo importante plesso scolastico non si ferma qui. In un’ulteriore fase realizzeremo anche un nuovo parcheggio che andrà ad aumentare la disponibilità di posti auto nelle vicinanze dell’edificio».

Il terreno su cui sorgerà il parco si presenta incolto, con cespugli e pioppi che sono ormai vetusti e pericolanti; per questo saranno sostituiti con altre essenze arboree. Lo stesso terreno, inoltre, sarà livellato. Tutto il parco, per garantire la sicurezza degli alunni, sarà recintato con pali e una rete metallica provvista di un cancello carrabile.

La scuola “Don Bosco – Don Bigongiari” di Lunata ospita circa 250 alunni. Nel 2016 è stata ampliata, in continuità con l’edificio esistente, nella parte nord-ovest con una nuova ala ampia 310 metri quadrati che ospita la mensa e una sala polivalente. Il nuovo edificio ha ridotto gli spazi all’aperto, così l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare il parco sul lato nord della stessa.