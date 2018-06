Prima di entrare nel cuore della stagione, parte il corso da bartender

VIAREGGIO – Ancora un corso di formazione per l’Academy Fib Toscana, un appuntamento straordinario nel mese di giugno per gli ultimi interessati ad avere una base formativa prima di provare ad affrontare la stagione estiva cercando un lavoro come barman. Lezioni serali dal lunedì al giovedì, dalle 21 alle 24, a partire dal 4 giugno e fino al 20, all’Hotel Spinelli in Darsena a Viareggio. Il corso “Bartender base – miscelazione internazionale” fornisce le basi per poter affrontare fin da subito il lavoro di barman. Durante le lezioni ovviamente saranno presentati gli strumenti del mestiere (ad ogni partecipante sarà consegnata una valigietta personalizzata FIB con tutto l’occorrente) e insegnate le principali tecniche di miscelazione. Al termine del corso esame finale, il cui superamento da diritto all’scrizione all’albo, con pagina dedicata e foto sul sito FIB Italia. Inoltre essendo un’edizione che anticipa l’estate al corsista più bravo l’onore di inventare e presentare quello che sarà il cocktail FIB Toscana dell’estate. Un ulteriore bel biglietto da visita per presentarsi poi sul mondo del lavoro. Le iscrizioni sono ancora aperte scrivendo a corsi@nullfibtoscana.it, o presentandosi lunedì 4 giugno alle 21.00 all’Hotel Spinelli in occasione della presentazione di questo giugno a tutta formazione che potrà trasformarvi in veri barman.

Info su www.fibtoscana.it