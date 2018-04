Prima dei playoff per la Geonova: dopo un avvio incerto, Geonova ha ragione del Montale

LUCCA – La prima è andata, al Palatagliate la Geonova regola il Montale, riscattando anche la sconfitta subita nell’ultima di campionato, proprio ad opera loro.

Una partita iniziata decisamente non bene che però nel proseguo ha visto la Geonova crescere e lentamente salire in cattedra, per impattare gli avversari si è dovuto arrivare quasi allo scadere del secondo quarto, quando grazie a Pierini è avvenuto il sorpasso, la svolta però è iniziata prima, a 4,40 dal termine esce il Capitano Loni dopo aver realizzato un doppio libero, ed entra del Debbio, Russo da il là con un tiro da fuori per tre pesanti punti, e la magia ha inizio, nei quattro minuti restanti, la Geonova prenderà possesso del campo e metterà ben ventitre punti, per un parziale di tempo di 30/17, punti che permettono ai padroni di casa di andare al riposo in vantaggio di cinque lunghezze.

La ripresa sarà per ambedue i tempi tutta di marca bianco/rossa, con parziali importanti, 21/15 per il terzo periodo e 21/16 per l’ultimo.

Adesso bisognerà attendere mercoledì sera per capire come si evolverà la situazione, se la Geonova riuscirà a chiudere la serie con una vittoria in trasferta e se sarà necessaria la bella domenica prossima, sempre al Palatagliate.

Palla in aria e al Palatagliate il Montale scopre subito le sue carte, mettendo a segno un break da 0/9 interrotto da Danesi, primi cinque minuti difficili per i padroni di casa che non riescono a prendere le misure al canestro commettendo molti errori, Piazza chiama time out per riorganizzare idee e gioco mentre il tabellone ai cinque minuti segna 5/15

Al rientro in campo la Geonova difende meglio, ma le percentuali al tiro restano basse, al primo riposo la Geonova è sul meno 8. 14\22

Daniel apre il secondo quarto con due punti, Loni a ruota per un mini break da 4/0 interrotto da Magnini, a quattro minuti del secondo tempino la Geonova soffre ancora l’irruenza del Montale che continua a condurre 20/29

Padroni di casa che non mollano di fronte alla precisione millimetrica dei tiri degli avversari, Piazza allunga le rotazioni chiedendo sostegno alla panchina.

La rimonta parte proprio dai giovani con un tiro dalla distanza di Russo e passa dalla arcigna difesa di Pierini e dalle sue realizzazioni, passa da Daniel e dal solito tocco di Romano, Pierini va a segno scavalcando nel punteggio gli ospiti, è un finale di secondo quarto in crescendo, la Geonova sembra aver ritrovato il suo gioco e quando la sirena manda al riposo lungo le squadre il tabellone segna 44/39

Al rientro dagli spogliatoi in campo torna il quintetto classico con Danesi che apre le marcature con un bel tiro da fuori per i primi tre punti della ripresa, gli fa eco Loni, a canestro in rapida successione per il 51/41, per gli ospiti a segno Nesi, Tuci, migliore in campo e Magnini.

Cinque al termine del terzo periodo e Geonova avanti di tre lunghezze 53/50 capitan Loni e compagni continuano nel loro forsing portando la squadra al termine del terzo periodo sul più 11, 65/54.

Inizio dell’ultimo periodo un po’ contratto, Della Rosa sblocca il risultato dai liberi, gli risponde De falco dall’area e Daniel dalla lunetta, a quattro dal termine sul tabellone si legge 74/61

Geonova che ormai gioca in automatico continuando a segnare e scavando un solco difficilmente recuperabile dagli ospiti, ancora due minuti scarsi di gioco e spazio per tutti, in campo Balducci, Giovannetti, Russo, Pierini, Lombardi

Play off 1/3

Geonova – Montale

14/22 – 44/39 – 21/15

14/22 – 30/17 – 65/54

Danesi 10, Balducci ,Loni 19, Russo 5,Daniel 11,Del Debbio 10, Giovannetti , Lombardi , De Falco 14, Pierini 6, Romano 11

All. Piazza

Montale

Della Rosa 5, Niccolai , Nesi 11,Magni 14, Navicelli 2, Ngjela , Gal , Magnini 5, Tuci 17, Giusti 8, Milani 2, Cipriani 6.

All. Tonfoni