Presidio alla sortita San Frediano: CasaPound fa il bilancio dei tre giorni

LUCCA – CasaPound Italia ha svolto per tre giorni un presidio serale alla sortita delle Mura di San Frediano, per chiedere maggiore sicurezza in una zona considerata a rischio. CasaPound, che aveva già organizzato un gazebo in quel punto a fine aprile, è tornata lì nuovamente dopo la rapina subita da una cameriera mentre tornava alla propria auto parcheggiata fuori dal centro.

«Abbiamo voluto dare un segnale forte di presenza sul territorio – scrive CasaPound in una nota – presidiando per tre giorni di fila il varco di uscita dalla Mura. Sono tanti i lucchesi che ci hanno sostenuto, sia semplici passanti che persone venute appositamente ad incontrarci. Ci hanno confermato che la situazione in città si fa sempre più critica e quel punto, in particolare, è diventato una zona franca in cui di sera si passa poco volentieri. Il problema è ancora più sentito dalle donne, come ha dimostrato la recente aggressione».

«Chiediamo con forza una presenza maggiore delle istituzioni – continua la nota – e soprattutto una reale presa di coscienza. L’amministrazione comunale in particolare continua a minimizzare i problemi della città per coprire le proprie responsabilità. Noi quindi segnaliamo a chiare lettere che in quella zona si spaccia, si bivacca, si attenta alla sicurezza delle persone. Il Parco Valgimigli poi deve essere riaperto e restituito alle famiglie lucchesi: ora è solo l’epicentro di questa zona franca».

E’ stato presente durante i presidi anche il consigliere comunale Fabio Barsanti, che commenta: «Abbiamo avuto un ottimo riscontro, e anche i video e le foto fatte sul luogo sono state seguitissime sui social. Non sono stato presente solo martedì, in quanto impegnato in consiglio comunale, a riprova che CasaPound Italia è l’unico movimento che riesce a coniugare la presenza nelle istituzioni senza lasciare il presidio del territorio».