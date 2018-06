Presentati i cartelloni di lirica, prosa e danza della nuova stagione del Teatro del Giglio

LUCCA – Il Teatro del Giglio torna al suo pubblico presentando la nuova Stagione Teatrale 2018-2019: un cartellone ricco di varietà, nomi e proposte tutte indirizzate alla celebrazione della celebrazione dei duecento anni dall’apposizione del nome “Giglio”.

A presentare la nuova stagione in una sala affollatissima erano presenti alcuni dei rappresentanti del mondo culturale e non lucchese: Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca, Stefano Ragghianti, Assessore alla Cultura, Giovanni Del Carlo, Amministratore Unico del Teatro del Giglio, Aldo Tarabella, Direttore Artistico, Manrico Ferrucci, Direttore Generale Teatro del Giglio, Patrizia Coletta, direttore della Fondazione Toscana Spettacolo, Silvia Del Carlo, in rappresentanza della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Giorgio Serafini, Concessionaria Lucar.

Presenti in questo ricco cartellone le tre colonne del mondo teatrale: la lirica con grandi titolo dal repertorio melodrammatico e con importanti coproduzioni, la prosa è dominata dai grandi interpreti della scena italiana e conta anche una prima nazionale, la danza italiana con compagnie e coreografi di respiro internazionale e in aggiunta un’anteprima della quinta edizione dei Puccini Days che si terranno a dicembre.

«Sono contento quando vedo queste conferenze stampa così affollate – afferma Giovanni Del Carlo, Amministratore Unico del Teatro del Giglio – perché tocco con mano l’amore delle persone che gravitano intorno al teatro. Sono convinto che la città accoglierà con amore la proposta di quest’anno. Inserire Puccini nel cartellone di quest’anno ci sembrava un obbligo verso la città, l’anima di Puccini c’è e si sente».

Il Sindaco Tambellini ricorda con orgoglio che il Giglio ha ottenuto la posizione di eccellenza ottenuta dal Giglio nella classifica dei teatri europei: «volevamo un teatro in grado di dialogare con i teatri d’Italia e con il mondo ed è quello che abbiamo ottenuto: Averna, Cagliari, Nizza e addirittura gli Stati Uniti che lo scorso anno hanno ospitato la nostra Fanciulla del West. Non diamo per scontato la collaborazione avuta dalla città, la fedeltà dimostrata dagli abbonati e non vogliamo fermarci qui. Puntiamo ad avvicinare il pubblico giovanile. Ricordo anche che quest’anno il bilancio del teatro è andato in pareggio nonostante le difficoltà affrontate non siano state poche».

Patrizia Coletta, direttore della Fondazione Toscana Spettacolo, presenta il programma «un programma distillato – afferma- una scelta accurata e specifica per ogni titolo inserito nel programma, con vari temi che si intrinsecano».

La Fondazione Toscana spettacolo collabora con il Teatro del Giglio da cinque anni: «è un grande orgoglio essere qui presenti oggi – afferma Coletta –, come in tutti i momenti in cui la nostra collaborazione si esprime. Grande è la nostra volontà di fare rete con l’obiettivo comune di aprire il teatro ai cittadini».

Il programma. Il calendario del Giglio si apre con la Stagione Lirica che sarà inaugurata il 19 e 21 ottobre nel segno di Giacomo Puccini con Suor Angelica e Gianni Schicchi. I due atti unici del Maestro, realizzati nell’anno del centenario del Trittico – che andò in scena nel dicembre 1918 al Metropolitan di New York – saranno diretti da Marco Guidarini sul podio dell’Orchestra della Toscana, con la regia, le scene, i costumi e le luci di Denis Krief; il nuovo allestimento dello spettacolo è una coproduzione tra Teatro del Giglio e Alighieri di Ravenna, in collaborazione con due enti lirici, il Lirico di Cagliari e il Maggio Musicale Fiorentino.

Il 18 e 20 gennaio sarà la volta di Otello di Giuseppe Verdi, diretto da Nicola Paszkowski alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, con la regia e l’ideazione scenica di Cristina Mazzavillani Muti. Il titolo era stato rappresentato l’ultima volta a Lucca nel 1964, lo spettacolo è una coproduzione tra Ravenna Festival, Teatro Alighieri di Ravenna e Teatro del Giglio.

La Stagione Lirica continua nel mese di febbraio (il 22 e 24) con Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, nel nuovo allestimento del Teatro di Pisa in coproduzione con Teatro del Giglio e Opéra Nice Côte d’Azur; Stefano Vizioli firma la regia dello spettacolo, che sarà diretto da Michael Güttler alla guida dell’Orchestra della Toscana. Torna ancora Giacomo Puccini nel quarto appuntamento del cartellone lirico: il 16 e 17 marzo andrà in scena La bohème, nuovo frutto del progetto LTL Opera Studio, con la regia di Bruno Ravella e Gianna Fratta alla guida dell’OGI Orchestra Giovanile Italiana. Lo spettacolo è frutto di una coproduzione tra Teatro Goldoni di Livorno, Teatro del Giglio di Lucca, Teatro di Pisa e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e andrà in scena con allestimento, scene e costumi della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nell’ambito del Protocollo d’intesa “Opera nella Regione Toscana”.

Per i Lucca Puccini Days, frutto della collaborazione tra Comune di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e Teatro del Giglio con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (con il patrocinio di MIBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Toscana e AGIS Toscana), un’anticipazione della quinta edizione: venerdì 7 dicembre (ore 20.30) Beatrice Venezi e l’Orchestra della Toscana proporranno al pubblico una serata dal titolo Giacomo Puccini, pagine sinfoniche.

La Stagione di Prosa è frutto del legame artistico ed economico del Teatro del Giglio con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus – circuito multidisciplinare della Regione Toscana per la programmazione e la promozione dello spettacolo dal vivo; rispetto allo scorso anno, in un susseguirsi di storici sodalizi artistici, tradizione letteraria e sperimentazione, vede aumentare il numero delle proposte di spettacolo.

Il calendario degli appuntamenti si apre con un evento d’eccezione, la prima nazionale dell’Ultimo Chisciotte, una produzione del Teatro Del Carretto, adattamento e regia di Maria Grazia Cipriani; il connubio tra grande letteratura del passato e sperimentazione qui dà vita a forme e caratteri innovativi (in scena dal 23 al 25 novembre, ore 21 feriali, ore 16 la domenica; sono previste anche due repliche in scolastica mercoledì 21 e giovedì 22 novembre, alle ore 10).

Imperdibile è l’omaggio a una delle più importanti famiglie italiane del teatro: i De Filippo. Il riallestimento di Questi Fantasmi! porta in scena (da venerdì 14 a domenica 16 dicembre) l’ultimo spettacolo di Luca, che al padre Eduardo aveva dedicato il suo lavoro di regista con la fondazione della Compagnia di Teatro di Luca De Filippo.

La drammaturgia contemporanea europea approda al Teatro del Giglio con tre appuntamenti: dal 25 al 27 gennaio, Paola Minaccioni ed Emilio Solfrizzi sono i protagonisti di A testa in giù di Florian Zeller, con la regia di Gioele Dix; The Deep Blue Sea di Terence Rattigan, con Luisa Ranieri, per la regia di Luca Zingaretti (da venerdì 1 a domenica 3 febbraio); Piccoli crimini coniugali di Eric-Emmanuel Schmitt, con Michele Placido (in duplice veste di attore e regista) e Anna Bonaiuto (da venerdì 1 a domenica 3 marzo). Patrimonio letterario occidentale e modernità si incontrano ne Il calzolaio di Ulisse, frutto della collaborazione tra Marco Paolini e Francesco Niccolini, diretto da Gabriele Vacis (da venerdì 15 a domenica 17 febbraio).

Spetta alla letteratura classica, protagonista assoluta di questa stagione, anche il compito di chiudere la stagione con I fratelli Karamazov, ultimo romanzo dello scrittore e filosofo russo Fëdor Dostoevskij che prenderà vita sulla scena da venerdì 22 a domenica 24 marzo grazie al duraturo sodalizio artistico tra Glauco Mauri e Roberto Sturno.

Il cartellone di Prosa sarà chiuso sabato30 e domenica 31 marzo (sabato ore 21, domenica ore 16) dal musical Shrek (spettacolo fuori abbonamento, inserito nella rassegna «In famiglia a teatro») di David Linksay-Abaire su musiche di Jeanine Testori, ispirato al primo film di animazione della DreamWorks premiato nel 2002 agli Oscar.

Il musical, prodotto da Stage11, Metropolis e Rockopera, porta sulle tavole del nostro palcoscenico il mitico orco verde protagonista di una commedia frizzante ed esilarante, capace di incantare grandi e piccini

Il cartellone di Danza 2019 si arricchisce di un titolo rispetto allo scorso anno e passa da tre a quattro appuntamenti, propondo un focus sulla danza italiana, ricca di idee e di grandi talenti, che si appoggia alla creatività di coreografi scritturati dalle compagnie di tutto il mondo.

Il primo appuntamento in stagione è Golden Days (30 gennaio, ore 21) di Aterballetto, con le coreografie dello svedese Johan Inger su musiche di Tom Waits, Patti Smith e Keith Jarrett.

A seguire (26 febbraio) Mediterranea con le coreografie di Mauro Bigonzetti, uno spettacolo nato nel 1993 per il Balletto di Toscana e che oggi, a venticinque anni dal debutto, si rinnova con i danzatori solisti della Daniele Cipriani Entertainment. Il 19 marzo sarà la volta di Gershwin Suite /Schubert Frames della MM Contemporary Dance Company di Reggio Emilia, con le coreografie di Michele Merola ed Enrico Morelli. Ultimo appuntamento in cartellone (4 aprile) Night Garden firmato dal coreografo (e direttore artistico) Anthony Heinl; già membro dei Momix, Heinl ha fondato a Roma nel 2008 la compagnia Evolution Dance Theater.

La programmazione del Teatro del Giglio è resa possibile grazie al fondamentale e irrinunciabile sostegno del Comune di Lucca che, attraverso il teatro cittadino, opera in ambito culturale realizzando un’attività che spazia della produzione lirica e concertistica alla messa in scena di spettacoli di prosa e danza, senza dimenticare l’attività di formazione e per i ragazzi. Al Comune, si aggiungono gli apporti del Ministero dei beni e delle attività culturali e della Regione Toscana, e il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre all’impegno di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, CCH-Tagetik e Unicoop Firenze; la stagione di prosa è, come di consueto, progettata e organizzata con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Informazioni e approfondimenti sugli spettacoli e sui prezzi di biglietti e abbonamenti: www.teatrodelgiglio.it.

Calendario biglietteria

ABBONAMENTI lirica, prosa e danza: conferme dal 4 luglio al 3 agosto; nuovi dal 25 agosto al 6 settembre.

ZAPPING, ZAPPING JUNIOR e PACCHETTI PREDEFINITI: dall’8 al 28 settembre.

BIGLIETTI lirica, prosa, danza e Puccini Days: dal 29 settembre.

Per contattare la Biglietteria, telefonare al numero 0583.465320 (solo in orario di apertura al pubblico) o scrivere all’indirizzo e-mail biglietteria@nullteatrodelgiglio.it.

Orario Biglietteria

– fino al 3 agosto: dal martedì al venerdì 10.30-13

– dal 25 agosto: dal mercoledì al sabato 10.30-13 e 15-18