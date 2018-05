Presentata la quarta edizione dell’Omaggio a Luigi Boccherini

LUCCA – Presentata oggi al Centro studi Luigi Boccherini la quarta edizione dell’Omaggio a Luigi Boccherini che si svolgerà questa domenica (27 maggio) in concomitanza della ricorrenza della morte del compositore lucchese avvenuta a Madrid il 28 maggio 1805 e si inserisce nel calendario del “Settecento Musicale a Lucca”.

L’iniziativa è stata presentata all’incontro di oggi coordinato da Marco Mangani, vicepresidente del Centro Studi Boccherini; ad aprire la conferenza è Stefano Ragghianti, assessore del Comune di Lucca, che, dopo i ringraziamenti e i saluti iniziali, evidenzia come i luoghi scelti per i due eventi (entrambi nella giornata di domenica) siano stati collocati in due luoghi suggestivi che creano la cornice perfetta ai concerti, la Chiesa di Santa Caterina e quella di San Francesco.

La parola passa poi a Fabrizio Papi, direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini”, col quale si rinnova la collaborazione nata insieme all’iniziativa stessa: «quest’anno ci sembra opportuno sottolineare il contributo dell’Istituto al concerto della sera e all’Omaggio del pomeriggio è a cura di un quartetto d’archi di recente formazione, formato da studenti che hanno studiato nel nostro istituto».

Questa partecipazione è molto importante perché rientra nell’intento e interesse dell’Istituto di impegnarsi nella conoscenza e diffusione della musica del territorio.

«Boccherini – afferma Papi – è quanto mai vivo nelle attività musicali lucchesi».

Per la realizzazione di quest’evento il Centro studi Luigi Boccherini collabora anche col FAI – Fondo Ambiente Italiano, che ha concesso l’utilizzo della chiesa di Santa Caterina per l’evento; presente alla conferenza Maria Talarico, capo delegazione FAI Lucca Massa Carrara, che auspica di continuare la collaborazione con le istituzioni musicali lucchesi e la possibilità di organizzare eventi e concerti nella chiesa di Santa Caterina. Informa, inoltre, del recente restauro di un piccolo organo e chiude il suo intervento con la speranza di poter sfruttare questo “nuovo” strumento per altri appuntamenti musicali.

A tal proposito si pronuncia Mangani «la nostra speranza è quella di rendere l’Omaggio a Boccherini un appuntamento fisso nella chiesa di Santa Caterina».

Presente anche Andrea Salani, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha concesso l’utilizzo della chiesa di San Francesco: «la chiesa di San Francesco a Lucca, come molte chiese francescane in Italia, rappresenta una sorta di Pantheon, cioè un luogo di celebrazione delle santità laiche e non solo. Ma è inoltre bene sottolineare l’importanza, per questo tipo di organizzazioni di eventi come l’Omaggio a Boccherini, della partecipazione e collaborazione di più attori».

Marco Mangani chiude l’incontro con due considerazioni importanti: «la prima è il fatto che il Centro studi Boccherini ha avuto sin dalla nascita un altro “merito”, una forte collaborazione internazionale che quest’anno si evidenzia nella nota di programma di sala è stata scritta da un dottorando di ricerca alla Università Autonoma di Madrid, José Miguel Pérez Aparicio».

Il secondo elemento messo in evidenza da Mangani riguarda la manifestazione in programma per questa domenica sarà consegnato un attestato di benemerenza, firmato dal Sindaco di Lucca, agli allievi della Scuola primaria Sardi di Sant’Alessio che hanno partecipato al documentario “Caro Boccherini – il racconto di un’esperienza”, a cura di Carla Nolledi.



Il doppio appuntamento è dunque per domenica 27 maggio:

il primo evento in programma è alle 17 nella Chiesa di San Francesco (piazza San Francesco, Lucca) con un intervento musicale a cura del Quartetto Dulce in corde (Marina Del Fava, violino; Da Won Ghang, violino; Elisa Barsella, viola; Rachele Nucci, violoncello), che eseguirà il Quartetto op. 2 n. 1 in Do minore di Luigi Boccherini.

L’appuntamento serale è alle 21 alla Chiesa di Santa Caterina (via del Crocifisso) con il concerto “Il quartetto d’archi da Lucca a Vienna”; in programma il Quartetto op. 2 n. 1 in Do minore (G. 159) di Boccherini, il Quartetto n. 21 in Re maggiore (K 575) di Mozart e il Quartetto n. 4 in Do minore op. 18 di Beethoven, ancora eseguiti dal quartetto Dulce in corde.