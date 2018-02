Presentata la nuova squadra di ciclismo femminile “Michela Fanini”

CAPANNORI – Il sindaco, Luca Menesini insieme all’assessore allo sport, Serena Frediani, ha ricevuto questa mattina (sabato) in Comune la nuova squadra di ciclismo femminile ‘Michela Fanini’ per salutare e fare un in bocca al lupo alle atlete, ai dirigenti e allo staff del team che si appresta ad affrontare la stagione 2018.

Il sindaco Menesini ha detto di accogliere con molto piacere nella sede comunale l’importante compagine sportiva che da molti anni, avendo raggiunto eccellenti risultati, porta in alto il nome di Capannori sia in Italia che fuori dai confini nazionali, grazie all’encomiabile dedizione a questo sport di ‘patron’ Brunello Fanini, augurando alla squadra un anno ricco di successi.

L’intenso programma della presentazione della squadra di ciclismo femminile è iniziato alle 8.30 con la visita alla tomba dell’indimenticabile campionessa lucchese che dà il nome alla società e dopo la visita in Comune è proseguito con una festa all’Hotel Country Club di Gragnano alla presenza di tutte le atlete in organico accompagnate dal direttore sportivo, il riconfermato Mirko Puglioli.

La squadra farà il suo esordio ufficiale dal 22 al 25 febbraio partecipando in Spagna alla Settimana Ciclistica Valenciana; poi la ‘prima’ in Italia con le Strade Bianche a Siena agli inizi di marzo.