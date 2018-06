Preselezione per ‘Specialista dell’intercultura’ all’Istituto comprensivo di Camigliano

CAPANNORI – Variazione di sede per la prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami, a n.1 posto di Specialista dell’Intercultura categoria giuridica D1. La prova in programma lunedì 18 giugno 2018 alle ore 9.30 avrà luogo presso l’Istituto Comprensivo di Camigliano in Via delle Pianacce a Camigliano e non all’Istituto Comprensivo di San Leonardo in Treponzio come precedentemente stabilito.