Preoccupazioni per Confartigianato per le possibili nuove telecamere su Viale Europa

CAPANNORI – Gli autotrasportatori di Confartigianato sono preoccupati anche per le telecamere che il Comune di Capannori vuol mettere su Viale Europa.

Da ricordare che sul transito a senso unico alternato, in passato, il Comune di Capannori aveva emesso due ordinanze: la prima che riguardava la Sarzanese-Valdera e la seconda il Viale Europa a Marlia – Lammari.

Inoltre finora il Comune ha manifestato una “certa tolleranza” tenendo conto del fatto che la viabilità nella nostra provincia è quella che è e che, solo ora, dopo anni di immobilismo, si stanziano fondi per la realizzazione degli assi viari, ma prima che siano iniziati i lavori, e soprattutto completati, passeranno anni.

C’è anche da tener presente che ai divieti si aggiungeranno anche i disagi dovuti alla movimentazione dei mezzi coinvolti nello spostamento della terra, del materiale di riempimento, di quello per la stabilizzazione, del catrame, ecc.

L’applicazione delle telecamere parlanti che il Sindaco Menesini vuole mettere in atto con il nuovo anno, è un ulteriore atto che penalizza l’autotrasporto e che avrà pesanti ripercussioni sulla consegna delle merci e sul costo delle stesse sugli scaffali dei supermercati e dei negozi più in generale.

Il traffico su gomma, specialmente nei centri più densamente popolati, deve essere disciplinato, ma ancor più c’è la convinzione che chi lavora su strada non lo fa certo per divertimento, ma per rendere un servizio alla collettività.

Occorre pertanto creare una viabilità alternativa per consentire il transito dei mezzi pesanti che, gioco forza, nel nostro Paese, sono un mezzo di trasporto per le merci importantissimo.

Quella viabilità che non è certo rappresentata da buona parte delle strade che hanno visto restringimenti della carreggiata importanti.

Ribadiamo dunque che tali provvedimenti si possono attuare solo se ci sono strade alternative che consentono di by passare quelle con i divieti, altrimenti il rischio è che le merci non vengano consegnate, che i supermercati, ed i grandi gruppi di distribuzione non siano adeguatamente riforniti e che i cittadini incontrino forti disagi nell’acquistare i prodotti di consumo.

Più volte è stato ribadito che tali provvedimenti si potevano adottare una volta realizzati l’asse nord-sud e quello est-ovest.

Fin dall’inizio di quest’ordinanza, circa sei anni fa, fu da noi ribadito che il divieto su quest’arteria poteva essere fatto solo una volta realizzato l’asse Nord-Sud. Che si mettano pure le telecamere, gli autotrasportatori potrebbero arrivare a bloccare i prelievi e la consegna delle merci.