Preoccupazione per il sindaco Del Dotto per il ritardo dei lavori di Gaia a Pedona

CAMAIORE – Il Sindaco Del Dotto esprime preoccupazione per i ritardi dei lavori che Gaia intende realizzare per risolvere i problemi di alimentazione idrica nella frazione di Pedona, criticità che si ripetono di sovente nel periodo estivo. Dopo le richieste di chiarimento da parte del primo cittadino, dal gestore è arrivata nei giorni scorsi la notizia che i lavori sono ancora in una fase embrionale: si stima l’affidamento per fine estate e la conclusione dei lavori per la conclusione dell’anno in corso.

«Ci si sarebbe aspettati una maggiore celerità nel mettere una pezza a un problema che si ripresenta ogni estate e che mette in grave difficoltà cittadini e attività economiche– afferma il Sindaco Del Dotto – . Auspichiamo che gli sforzi annunciati per questi giorni, possano trovare soluzioni per mitigare il problema già nel breve periodo, senza lasciare nell’incertezza Pedona per altri mesi».

Il progetto del gestore prevede la sostituzione della tubazione premente dalla stazione di pompaggio “Carignoni” fino al serbatoio di Pedona e relativa rete di distribuzione, intervento di importo maggiore di 160 mila euro.