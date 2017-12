Prendono il via le attività del nuovo Centro di aggregazione per anziani di Camaiore

CAMAIORE – È stato inaugurato il nuovo Centro di aggregazione per anziani del Comune di Camaiore presso il Cascinale Mariotti, affidato con un bando di gestione alla Misericordia di Lido di Camaiore. Presenti il sindaco Alessandro Del Dotto, l’assessore al Sociale Anna Graziani, il presidente della Miselido Aldo Intaschi e l’ex assessore al Sociale Andrea Carrara, oltre a una folta rappresentanza di operatori sociali. Il centro è situato in via XVII settembre, di fianco alla Scuola Secondaria di Primo grado “E.Pistelli”.

Il centro entrerà in piena operatività dal prossimo 15 gennaio con un programma concordato con l’Ufficio Sociale del Comune di Camaiore. Oltre ai momenti conviviali ci saranno attività come la pet terapy, la music terapy e la bio danza. In collaborazione con la Misericordia di Camaiore, il lunedì mattina sarà presente un infermiere per piccoli interventi medici come la misurazione della pressione. Sono previste, con l’arrivo della bella stagione, attività in esterna come l’orto sociale e gite organizzate. Il centro è stato pensato come un punto d’incontro tra generazioni: saranno infatti coinvolti nei vari progetti i centri di aggregazione giovanile del Comune di Camaiore, l’Educativa territoriale e le scuole così da poter creare situazioni di scambio e confronto. Il Mariotti inoltre sarà sede accreditata per il Servizio Civile per cui saranno i giovani ad animare questo spazio. Il gestore già da marzo 2017 garantisce, con un operatore presente al venerdì mattina, attività integrative nell’ambito dei servizi sociali quali la gestione dei contributi per pagamento utenze e degli affitti, la gestione delle carte prepagate per acquisti presso supermercati, l’accompagnamento di persone anziane per visite ospedaliere e terapie mediche e l’accompagnamento di minori presso centri di aggregazione comunali o per visite ospedaliere con la presenza di un genitore o di un adulto che ne fa le veci.

«Con la consegna alla città di questo spazio – ha commentato il sindaco Del Dotto – siamo arrivati alla conclusione di un percorso lunghissimo: ci auguriamo che in breve tempo possa diventare un punto di riferimento per gli anziani del centro storico. A questa realizzazione hanno contribuito in molti nel tempo e oggi intendo ringraziare la Regione Toscana, l’Amministrazione Ceragioli, l’Amministrazione Bertola, l’ex Assessore Carrara e la Miselido: noi abbiamo dato lo sprint finale perché finalmente si arrivasse all’apertura di un Centro tanto atteso quanto necessario. Parleremo con la Misericordia perché ci piacerebbe intitolare il Cascinale alla memoria di Doriana Francesconi, ex sindacalista scomparsa prematuramente nel 2011, che tanto ha dato per questo mondo».

«Lo voglio dire con una punta orgoglio – ha detto l’assessore Graziani -: questo è il primo centro in Versilia dedicato esclusivamente agli anziani. Non sarà però un luogo chiuso, ma un posto aperto a tutti dove gli utenti potranno raccontare e tramandare la propria conoscenza alle nuove generazioni che hanno assoluta necessità del contributo di chi ha più esperienza di loro. E la posizione del Cascinale, tra la scuola Pistelli e la scuola Tabarrani non è un caso».

«Siamo felici di poter dar vita a questo progetto – ha sottolineato Intaschi – che rappresenta il servizio centrale della nostra attività. Abbiamo vinto una gara, ma questo luogo deve diventare un presidio per tutte le associazioni di volontariato che vorranno dare il proprio contributo, ognuna seconda la propria specificità».