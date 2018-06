Prendono a bastonate l’uomo che aveva testimoniato contro di loro: in manette un giovane e denunciata la complice minorenne

LUCCA – Aveva testimoniato contro di loro in un’indagine sullo spaccio di stupefacenti e i malviventi, quale risarcimento, si sono introdotti in casa sua e lo hanno rapinato, minacciandolo con un coltello da cucina e picchiandolo con un bastone. E’ accaduto in Garfagnana domenica scorsa, nel primo pomeriggio: i malviventi si sono introdotti nell’abitazione dell’uomo e si sono fatti consegnare quello che aveva in casa e, cioè, poco più di 100 euro e un iPhone.

La vittima, però, nonostante le percosse, una volta che gli aggressori si sono allontanati, ha immediatamente chiamato il 112 e ha raccontato ai carabinieri quello che gli era appena accaduto.

Subito, i carabinieri hanno dato il via a un controllo straordinario del territorio che ha consentito di intercettare i due – di cui una ragazza minorenne – ambedue italiani e residenti in provincia di Lucca e, ritenendoli responsabili di estorsione aggravata e rapina, hanno arrestato il maggiorenne – che peraltro vanta già dei precedenti per reati contro la persona e il patrimonio – e hanno denunciato al Tribunale dei minori di Firenze.