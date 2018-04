Prende forma il programma 2018 del Festival della Versiliana, tra novità e conferme

PIETRASANTA – Inizia a prendere forma il palinsesto degli Incontri al Caffè della Versiliana che per l’edizione 2018 porta la firma di Massimiliano Simoni, direttore artistico della Fondazione di Marina di Pietrasanta. Scelta la rosa dei conduttori tra apprezzati ritorni e novità così come le rubriche che andranno a scadenzare la settimana tipo, il direttore artistico Simoni annuncia quello che sarà il corpo del Caffè della Versiliana : “Un Caffè a costo zero come da indicazioni del Consiglio di Gestione – commenta Simoni – ma che grazie ad una serie di accordi con i conduttori, potrà contare su importanti ospiti così come su temi variegati ed eterogenei da sempre graditi al pubblico del nostro Caffè. In questa operazione ho voluto coinvolgere come conduttori Silvia Toniolo, Fabrizio Diolaiuti, Claudio Sottili, Andrea Buscemi e David De Filippi, tutti professionisti molto apprezzati, alcuni già conosciuti dal pubblico del Caffè ed altri alla loro prima esperienza su questo palco, che hanno dato la loro massima disponibilità a collaborare a questo progetto e che desidero sentitamente ringraziare. A loro fianco si aggiungeranno poi anche altri nomi in particolare per la conduzione degli incontri sportivi e politici. ”

Tra le novità spicca il “Caffè Extra” con la “Settimana Mondiale”, che dal 6 al 13 luglio farà da prologo agli incontri “tradizionali” che inizieranno invece il 14 insieme alla stagione di spettacoli nel teatro all’aperto. Come da titolo “Settimana Mondiale” sarà dedicata ai Mondiali di Calcio in Russia e sarà realizzata in collaborazione con la Fondazione Niccolò Galli e FHP Coaching agenzia specializzata nella preparazione mentale dei Calciatori e vedrà protagonisti ospiti e conduttori che ruoteranno attorno al mondo del Calcio per commentare la competizione mondiale così come lo stato dello sport più amato dagli italiani.

Dopo il prologo calcistico, prenderà il via il “Caffè della Versiliana” vero e proprio, strutturato secondo rubriche settimanali affidate ciascuna ad un conduttore e si svilupperà come di consueto nei mesi di luglio e agosto con un totale di ben 43 incontri.

“C come Cultura, A come Arte” è il titolo della rubrica del lunedì condotta da Silvia Toniolo, giovane volto del giornalismo del nostro territorio su cui Simoni ha voluto puntare per la conduzione degli incontri dedicati appunto all’arte e alla cultura e che vedranno tra l’altro come ospite fisso Fabrizio Moretti antiquario di fama e grande conoscitore d’arte. I martedì saranno invece affidati a Fabrizio Diolaiuti che curerà la rubrica dedicata alla “Salute e Benessere”, mentre i mercoledì di “Cucina e Grandi Chef” saranno condotti da Claudio Sottili : due ritorni alla conduzione del Caffè che saranno certamente apprezzati dall’affezionato pubblico. Nuova di zecca sarà invece la presenza come conduttore del celebre attore Andrea Buscemi che porterà sul palco del Caffè il mondo del teatro con la sua rubrica “Caffè Chantant: il Teatro visto e raccontato”. Il venerdì sarà il giorno dedicato allo sport con “Solo per Sport” che vedrà come ospite fisso il portiere campione del mondo 1982 e dirigente sportivo Giovanni Galli. Il giorno dedicato alla politica sarà invece il sabato, con la rubrica dall’accattivante titolo “Politica, passione e tormento” all’interno della quale interverranno politici e personaggi della società. Le domeniche saranno invece dedicate al mondo del giornalismo con l’intervento dei direttori di testata e con la moderazione del giornalista David De Filippi per il titolo “Il Direttore racConta”. Da segnalare anche l’orario di inizio del Caffè che è fissato per le ore 18.15 con termine alle 19.45. L’ingresso sarà come sempre libero.