Premio Pucci: il Comune pronto a contribuire per una sezione sul territorio

VIAREGGIO – Una sezione ad hoc disegnata su Viareggio per il «Premio Pucci»: questa la proposta del sindaco Giorgio Del Ghignaro che questa mattina ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale alla platea di architetti riunita nella sala congressi del Principe di Piemonte.

«Il Comune di Viareggio è disponibile a contribuire alla realizzazione del Premio» – ha detto il primo cittadino.

<<E’ fondamentale parlare di bellezza e parlarne in un’ottica di innovazione e guardando al futuro – ha sottolineato il sindaco -: perché troppo spesso a Viareggio si guarda alla bellezza come una cosa che c’è stata, rivolgendo lo sguardo al passato».

«Il fatto che il Premio Pucci ponga l’attenzione a lavori nuovi presentati da professionisti che si affacciano in maniera moderna sulla scena per noi è molto importante, a maggior ragione nella nostra città che per troppi anni è rimasta ripiegata su sé stessa. Una città che ha avuto uno sviluppo urbanistico indiscriminato e che ha curato poco lo sviluppo della comunità. Poi il blocco amministrativo e il precipizio nel degrado dal quale con grande fatica ma anche con grande determinazione, e devo dire con evidenti risultati, stiamo uscendo».

«Un dato significativo è che proprio ieri, dopo 21 anni di incertezza, la Giunta ha dato avvio al nuovo regolamento Urbanistico. Da qui si parte per rimodificare il piano strutturale e iniziare il percorso del piano operativo. Un lavoro importante che il consiglio comunale ha fatto, di concerto con le categorie, con i professionisti e con la comunità. A Viareggio c’è tanto bisogno di innovazione e di idee: c’è bisogno di nuovi occhi che insegnino a vedere l’esistente in chiave diversa. A tutti i ragazzi premiati, come a quelli che hanno partecipato, un grande in bocca al lupo per il futuro che si apprestano ad affrontare».