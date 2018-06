Potere al Popolo parte attiva nella raccolta firme ‘La scuola che vogliamo’

LUCCA – Potere al Popolo è parte attiva nella raccolta di firme a sostegno delle tre leggi di iniziativa popolare a difesa e attuazione della Costituzione. Sabato 9 giugno e sabato 16 giugno, dalle 10 alle 12 sarà possibile contribuire con la propria firma alla promozione della LIP Scuola della Costituzione, della legge elettorale costituzionale, e dell’abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione (art. 81).

La LIP Scuola prevede la cassazione della Buona Scuola, a favore di un sistema scolastico pubblico, inclusivo, laico, e fondato sulla democraticità degli organi che lo compongono. La legge elettorale promuove il sistema proporzionale e la possibilità di esprimere il voto di preferenza come garanzie di una rappresentanza autentica. In ultimo, l’abolizione del pareggio di bilancio è condizione necessaria per ristabilire la sovranità economica e per respingere l’idea aziendale della spesa pubblica.

Per ulteriori informazioni: coordinamentodemocraziacostituzionale.it