Potere al Popolo interviene sulla questione del pirogassificatore alla Kme

LUCCA – Il consigliere regionale del gruppo consiliare “Sì – Toscana a Sinistra”, Tommaso Fattori, su sollecitazione del gruppo di Potere al Popolo di Mediavalle e Garfagnana, ha presentato un’interrogazione sulla questione del pirogassificatore Kme.

Preoccupati da voci che danno per imminente un accordo tra Kme, Polo Cartario Lucchese e Regione Toscana circa la realizzazione di un impianto per produrre energia dal trattamento di pulper e scarti dicartiera, evidenziano i dati epidemiologici riguardanti la Valle del Serchio in base agli studi dell’Università di Firenze pubblicati nel 2011.

Ribadiscono che l’Unione Europea sconsiglia vivamente di collocare impianti d’incenerimento e assimilati in aree montane dove vi siano spiccati effetti d’inversione termica, come nella Valle del Serchio; infine mettono in evidenza come siano in fase avanzata progetti alternativi quali il Life Eco-Pulplast, volti ad individuare nuovi modi di riciclo del pulper di cartiera.

“Sì – Toscana a Sinistra” riconosce l’importante ruolo di informazione ed approfondimento svolto in questi mesi dal movimento di cittadini “La Libellula”; cita anche gli interventi compiuti dal Consorzio GarfagnanaProduce e dall’Osservatorio sulla sanità della Valle del Serchio nel corso dell’iter di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.

Alla luce di quanto sopra il gruppo consiliare Sì – Toscana a Sinistra recepisce le preoccupazioni e le istanze emerse nell’incontro con i rappresentanti locali di Potere al Popolo, ponendo le seguenti domande alla Giunta Regionale:

“-Se risponda al vero quanto apparso sulla stampa circa un accordo di programma per la realizzazione di un pirogassificatore presso lo stabilimento KME di Fornaci di Barga;

– Se è quindi a conoscenza dei dettagli specifici del progetto e della tecnologia proposta;

– Come valuta, a fronte degli studi e delle rilevazioni citati in narrativa, la situazione sanitaria e ambientale della zona in oggetto;

– Se è intenzionata, qualora fosse ufficialmente presentato il progetto da parte di KME, a garantire percorsi di socializzazione e confronto con la popolazione locale, oltre al massimo approfondimento riguardo alla tecnologia proposta coinvolgendo il mondo universitario, esperti, agenzie regionali e associazioni di categoria;

– Se è intenzionata a promuovere il definitivo superamento di antiquate modalità di smaltimento dei rifiuti, quali la combustione e la gassificazione, puntando su nuove strategie industriali per il sistema produttivo toscano che sappiano conciliare sviluppo economico e difesa della salute e dell’ambiente.”

Potere al Popolo ed il gruppo consiliare “Sì – Toscana a Sinistra” ribadiscono il loro impegno per mantenere alta l’attenzione su questa vicenda, così importante per l’ambiente e la salute degli abitanti della Valle.

Potere al Popolo