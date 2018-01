Potere al popolo: il riconoscimento dei diritti civili alla base del programma elettorale

LUCCA – Il riconoscimento dei diritti civili rappresenta per Potere al Popolo una delle priorità del programma elettorale, perché non c’è libertà senza giustizia sociale. L’itinerario di Potere al Popolo Lucca nel mondo delle marginalità, siano esse sessuali, etniche, religiose e di orientamento sessuale, inizia con un incontro sui diritti LGBTQ. Le politiche messe in atto fino ad oggi a questo riguardo si riducono a semplici palliativi assolutamente insufficienti per un concreto cambiamento di prospettiva e di cultura del nostro Paese. Manca infatti il riconoscimento della gravità degli attacchi omofobi e transfobici , si dichiara di fatto l’inferiorità delle famiglie omo sul piano del riconoscimento giuridico e si mantengono strumenti legislativi completamente inadeguati alle complessità derivanti dal diritto all’autodeterminazione della propria identità sessuale.

Per questo vi invitiamo sabato 20 gennaio alle ore 18.00 presso il Dopolavoro Ferroviario: “Chi non si accontenta…lotta! Lesbiche, gay, bisex, trans e queer in movimento”, incontro con Porpora Marcasciano (presidente del Movimento Identità Trans) e Regina Satariano (Consultorio Trans-genere di Torre del Lago).



Potere al Popolo