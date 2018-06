Potere al Popolo apre una Casa del Popolo a Verciano

LUCCA – La Società Popolare di Mutuo Soccorso “G. Garibaldi” fin dalla nascita si è posta tra i suoi obbiettivi quello di promuovere l’apertura sul territorio lucchese di una Casa del Popolo. Un luogo indipendente ed autogestito, vivace ed aperto alla cittadinanza, dove creare aggregazione, lotta, cultura, divertimento e socialità.

Dopo tanti anni questo sogno diventerà finalmente realtà: dall’incontro con partiti, associazioni e singoli del territorio, all’indomani delle elezioni, è stato avviato un percorso di verifica della fattibilità del progetto il cui esito è stato decisamente positivo. Siamo orgogliosi ed emozionati nel poter dire finalmente con certezza che Lucca avrà la sua Casa del Popolo!

La scommessa è grandissima ma ancora più grande è la determinazione con cui questo progetto è stato sognato e realizzato. In un’Italia in cui l’asse politico sta drammaticamente sprofondando a destra, avvertiamo più vivida che mai l’esigenza di un luogo (anche fisico) in cui creare controcultura politica e resistenza attiva.

Questo luogo sarà a Verciano, dove abbiamo trovato un ampio salone nel centro del paese adatto ad iniziative di qualunque genere. Tantissimi infatti sono i progetti con cui le varie componenti della Società di Mutuo Soccorso hanno in mente di animare la futura Casa del Popolo: sportelli di assistenza legale, una palestra popolare, corsi di ballo, cineforum, corsi di lingua, una aula studio, eventi sociali ed incontri culturali.

Per presentare il progetto nei dettagli, modificare lo statuto ed eleggere il nuovo consiglio direttivo, la Società di Mutuo Soccorso ha convocato una assemblea popolare domenica 1 luglio alle 16:30 al campo sportivo di Nozzano, occasione in cui tutte le persone interessate al progetto avranno la possibilità di tesserarsi.

A seguire sarà allestita una cena sociale, il cui ricavato servirà a sostenere le spese iniziali per l’apertura della Casa del Popolo (caparra, primo affitto e spese varie).

GRADITE LE PRENOTAZIONI: 3357211924 (Giuseppe) o 3477679483 (Nicoletta)

PREZZO CENA: 15 euro intero, 10 euro studenti o disoccupati (gratis bambini)

TESSERAMENTO alla Società Mutuo Soccorso: 5 euro