Potere al Popolo a fianco dei lavoratori del Mercatone Uno di Lucca e Altopascio

LUCCA – Potere al Popolo vuole esprimere la propria solidarietà e vicinanza ai lavoratori del Mercatone Uno che in questi giorni, a causa di una trattativa per la cessione dei punti vendita di Altopascio e Lucca, scoprono di trovarsi a rischio licenziamento. Solo un terzo degli attuali posti di lavoro pare infatti voglia essere riconfermato dalla società Cosmo nel passaggio alla nuova gestione, applicando oltretutto numerose trasformazioni da contratti full time a part time. Per tutti gli altri, 31 lavoratori da cui dipendono altrettante famiglie, licenziamento in tronco. Una macelleria sociale attuata sulle spalle dei lavoratori che, come sempre, si ritrovano ad essere gli unici a pagare dazio per permettere ad altri guadagni milionari, immolati sull’altare del mercato, della competitività, del fatturato aziendale. Contro la logica del profitto ad ogni costo Potere al Popolo Lucca si mette a completa disposizione dei lavoratori in sciopero ad oltranza davanti alla sede di Altopascio per sostenerli in ogni rivendicazione ed azione che decideranno di portare avanti, nella profonda convinzione che solo l’unità dei lavoratori possa portare a risultati concreti per la salvaguardia dei diritti di tutti.

Potere al Popolo Lucca