“Possibili Mondi”: la scuola d’arte Now riparte per il nuovo anno

LUCCA – E’ in partenza la nuova annualità della scuola d’arte NOW promossa dal’associazione Arcobaleno Istituto Gestalt Lucca che ha sede a San Marco. La presentazione del nuovo progetto della scuola ‘Possibili Mondi’ si terrà sabato 9 giugno alle ore 20.30 nel corso della ‘Festa di Mezza Estate’ in programma nella sede dell’associazione in via del Brennero 1040/u , ma le iscizioni sono già aperte. L’intento del progetto ‘Possibili Mondi’ che ha preso avvio nel gennaio 2017, è quello di “creare un luogo artistico, un mare aperto, dove le geometrie si dissolvono e divengono liquide, una realtà senza misure, libera dalla gravità, che dà spazio ad altre forze, altri equilibri possibili, precari, insicuri”. Lo strumento utilizzato per entrare in altri mondi possibili, per fare esperienza di altre vite, ampliare le prospettive e farle proprie, viaggiare nello spazio e nel tempo, sarà la narrazione. Narrazione che si fa parola, immagine, suono, materia e che diventa opera d’arte.

Il progetto, che prenderà il via nel fine settimana 22-23–24 giugno 2018 si avvarrà della collaborazione di docenti e artisti di riconosciuto valore e si svilupperà in 6 seminari a cadenza bimestrale (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) e in una residenza artistica in agosto, oltre che in una esposizione pubblica per la cittadinanza di Lucca di un’ opera collettiva dei partecipanti al progetto che si terrà a giugno 2019. Sono previste inoltre iniziative chiamate “Una giornata con l’artista”.

Il progetto è rivolto a tutti coloro che intendono fare dell’arte il proprio timone. Dunque l’intento è quello di proporre un fare arte con professionalità, di conoscenze intorno all’arte, intorno alle diverse tecniche, linguaggi, intorno ad una disciplina e ad una responsabilità rispetto alla progettazione, all’uso dello spazio, ad una conoscenza approfondita del corpo e alle proprie risonanze.

Calendario dei seminari: 22-23-24 giugno: Metodologia dell’Arte:progettare-Emanuele Perelli: 24-31 agosto 2018 Settimana residenziale ‘La materia racconta’ Emanuele Perelli, Silvia Cioni, Laura Lauretta; 5-6-7 ottobre Metodologia dell’installazione-Federico Gori; 7-8-9 dicembre Dal Tele-Racconto ai Video-Fondali-Giacomo Verde; 8-9-10 febbraio ‘Un laboratorio per l’inesistente’-Armando Punzo; 5-6-7 aprile ‘Vicinanza, pensiero e luogo’-Maurizio Misiano; 7-8-9 giugno Realizzazione opera – Emanuele Perelli, Silvia Cioni.

Per informazioni 340 8632301, www.arcobaleno-lucca.it